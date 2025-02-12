Проигравшие победители. Краснодарцев приглашают на лекцию о декабристах
Кандидат исторических наук расскажет, кто такие декабристы и могли ли они победить (6+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 22 февраля лекцию «Декабристы: проигравшие победители». Встречу проводит кандидат исторических наук, старший преподаватель КубГУ Константин Гусев.
Программа:
- Кто такие декабристы?
- Могли ли они победить?
- Что бы тогда произошло с Россией?
- Кто из декабристов оказался на Кубани?
- Какой вклад они внесли в развитие культуры нашего региона?
Экскурс в японскую культуру:
Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года в период междуцарствия. Группа дворян-единомышленников попыталась использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Они ставили перед собой три основные цели: упразднение самодержавия, отмена крепостного права и изменение политических порядков.
Начало в 17:30 по улице Постовой, 39. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.
Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 13 февраля лекцию «Прекрасная эпоха. Проститутки, любовницы и содержанки Российской империи».