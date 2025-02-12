Проигравшие победители. Краснодарцев приглашают на лекцию о декабристах

Краснодарский край

Распечатать

  • Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года, рисунок Кольмана из кабинета графа Бенкендорфа в Фалле © Изображение является общественным достоянием
    Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года, рисунок Кольмана из кабинета графа Бенкендорфа в Фалле © Изображение является общественным достоянием

Кандидат исторических наук расскажет, кто такие декабристы и могли ли они победить (6+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 22 февраля лекцию «Декабристы: проигравшие победители». Встречу проводит кандидат исторических наук, старший преподаватель КубГУ Константин Гусев. 

Программа:

  • Кто такие декабристы?
  • Могли ли они победить?
  • Что бы тогда произошло с Россией?
  • Кто из декабристов оказался на Кубани?
  • Какой вклад они внесли в развитие культуры нашего региона?

Экскурс в японскую культуру:

Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года в период междуцарствия. Группа дворян-единомышленников попыталась использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Они ставили перед собой три основные цели: упразднение самодержавия, отмена крепостного права и изменение политических порядков.

Начало в 17:30 по улице Постовой, 39. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.

Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 13 февраля лекцию «Прекрасная эпоха. Проститутки, любовницы и содержанки Российской империи».

Афиша История Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения События

Новости

В Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды
В Краснодаре трамваи по улице Московской стали запускать в часы пик
Проигравшие победители. Краснодарцев приглашают на лекцию о декабристах
Влюбиться в новую вещь. В Краснодаре 14 февраля пройдет гаражная распродажа
В Краснодаре откроется выставка пейзажей «От Золотого кольца до Венеции»
Отменный аппетит. В Краснодаре в кино покажут экшн-хоррор «Абсолютный хищник»

Лента новостей

«Все держится на энтузиазме работников»
10 февраля, 15:45
«Все держится на энтузиазме работников»
Монолог бывшего фельдшера скорой помощи в Краснодаре
Последние новости о том, ходят ли трамваи и как идет ремонт дороги и коллектора
Сегодня, 10:12
Последние новости о том, ходят ли трамваи и как идет ремонт дороги и коллектора
В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы
Вчера, 10:37
В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы
Где нельзя будет проехать?

Реклама на сайте