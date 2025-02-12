Проигравшие победители. Краснодарцев приглашают на лекцию о декабристах

Кандидат исторических наук расскажет, кто такие декабристы и могли ли они победить (6+)

Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года в период междуцарствия. Группа дворян-единомышленников попыталась использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Они ставили перед собой три основные цели: упразднение самодержавия, отмена крепостного права и изменение политических порядков.

Начало в 17:30 по улице Постовой, 39. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.