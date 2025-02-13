В Краснодаре 13 февраля более 300 домов останутся без света. Узнали список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , где в Краснодаре 13 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

Монтажников, 1, 2, 6;

Котовского, 102, 104, 106;

Воровского, 156-166, 162;

Тургенева, 130-136, 136/1, 138, 138/3, 138/4;

40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89, 89/1, 148, 154-170, 170/1;

Восточно-Кругликовская, 1, 36, 38, 42-46, 46/а;

Дачная, 362, 416-514,145-171;

Ейская, 1-7;

Алуштинская, 28, 30, 40/1;

Бульварная, 2-40, 29-41;

Белозерная, 3-15;

Добрая, 1, 2, 22-24, 23-31, 22-30;

Есаульская, 1, 1/3, 22-40, 15-33, 47, 51, 56;

Астраханская, 2-4, 34-46, 23-49;

Раздольная 1-5, 2-6;

1 Мая, 160;

Пригородный проезд, 8-16, 15-23;

Палаточная, 1-17, 2-10, 8/2;

Геологическая, 1-17;

Зональный переулок, 2-12, 1-13;

Кризисный переулок, 1-7, 2-6;

Фелицына, 35-39, 48-54;

Бургасская, 11;

Димитрова, 146;

Ковтюха, 226.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.