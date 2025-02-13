В Краснодаре 13 февраля более 300 домов останутся без света. Узнали список адресов
Жителей Краснодара предупредили об очередном плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 13 февраля отключат электричество.
Жители Краснодара получили большие счета за отопление:
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- Монтажников, 1, 2, 6;
- Котовского, 102, 104, 106;
- Воровского, 156-166, 162;
- Тургенева, 130-136, 136/1, 138, 138/3, 138/4;
- 40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89, 89/1, 148, 154-170, 170/1;
- Восточно-Кругликовская, 1, 36, 38, 42-46, 46/а;
- Дачная, 362, 416-514,145-171;
- Ейская, 1-7;
- Алуштинская, 28, 30, 40/1;
- Бульварная, 2-40, 29-41;
- Белозерная, 3-15;
- Добрая, 1, 2, 22-24, 23-31, 22-30;
- Есаульская, 1, 1/3, 22-40, 15-33, 47, 51, 56;
- Астраханская, 2-4, 34-46, 23-49;
- Раздольная 1-5, 2-6;
- 1 Мая, 160;
- Пригородный проезд, 8-16, 15-23;
- Палаточная, 1-17, 2-10, 8/2;
- Геологическая, 1-17;
- Зональный переулок, 2-12, 1-13;
- Кризисный переулок, 1-7, 2-6;
- Фелицына, 35-39, 48-54;
- Бургасская, 11;
- Димитрова, 146;
- Ковтюха, 226.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
Как писали Юга.ру, 12 февраля в Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды.
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