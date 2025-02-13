В Краснодаре 13 февраля более 300 домов останутся без света. Узнали список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителей Краснодара предупредили об очередном плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 13 февраля отключат электричество.

Жители Краснодара получили большие счета за отопление:

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Монтажников, 1, 2, 6;
  • Котовского, 102, 104, 106;
  • Воровского, 156-166, 162;
  • Тургенева, 130-136, 136/1, 138, 138/3, 138/4;
  • 40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89, 89/1, 148, 154-170, 170/1;
  • Восточно-Кругликовская, 1, 36, 38, 42-46, 46/а;
  • Дачная, 362, 416-514,145-171;
  • Ейская, 1-7;
  • Алуштинская, 28, 30, 40/1;
  • Бульварная, 2-40, 29-41;
  • Белозерная, 3-15;
  • Добрая, 1, 2, 22-24, 23-31, 22-30;
  • Есаульская, 1, 1/3, 22-40, 15-33, 47, 51, 56;
  • Астраханская, 2-4, 34-46, 23-49;
  • Раздольная 1-5, 2-6;
  • 1 Мая, 160;
  • Пригородный проезд, 8-16, 15-23;
  • Палаточная, 1-17, 2-10, 8/2;
  • Геологическая, 1-17;
  • Зональный переулок, 2-12, 1-13;
  • Кризисный переулок, 1-7, 2-6;
  • Фелицына, 35-39, 48-54;
  • Бургасская, 11;
  • Димитрова, 146;
  • Ковтюха, 226.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.

Как писали Юга.ру, 12 февраля в Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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