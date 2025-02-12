Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза за 2024 год

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsX6
Вся Россия

Распечатать

  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

За 2024 год банк Уралсиб нарастил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза

Объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Уралсибе за 2024 год вырос в 1,3 раза по сравнению с показателем 2023-го — до 73,1 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился в 1,2 раза — до 32 млрд рублей.

Читайте также:

Уралсиб активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей и, по данным «Эксперт РА», входит в топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года.

Подробности о продуктах Уралсиба для бизнеса можно узнать по телефону 8-800-700-77-16, в чате интернет-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.

Как писали Юга.ру, с 2025 года в Краснодарском крае заработал новый упрощенный налоговый режим для предпринимателей — «АвтоУСН».

Банки Бизнес-сообщество Деньги Малый и средний бизнес Уралсиб Экономика

Новости

В Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome
В Краснодаре пройдет персональная выставка Николая Туркова
В Краснодарском крае ночь на майских праздниках обойдется в 10,4 тыс. рублей. Где дешевле?
В парке «Краснодар» начали убирать новогодние украшения. Какая иллюминация пока останется?
РЖД вновь запустит турпоезд «Жемчужина Кавказа» в южные регионы
В аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку

Лента новостей

Реклама на сайте