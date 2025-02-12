Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза за 2024 год

За 2024 год банк Уралсиб нарастил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза

Объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Уралсибе за 2024 год вырос в 1,3 раза по сравнению с показателем 2023-го — до 73,1 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился в 1,2 раза — до 32 млрд рублей.

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Уралсиб активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей и, по данным «Эксперт РА», входит в топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года.

Подробности о продуктах Уралсиба для бизнеса можно узнать по телефону 8-800-700-77-16, в чате интернет-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.