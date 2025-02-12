Жители Краснодара получили большие счета за отопление. С чем это связано?
Цифры в квитанциях за январь у краснодарцев оказались выше на 25%
В начале февраля жители Краснодара обратили внимание, что в квитанциях за январь увеличилась сумма за отопление. Цифры оказались выше на 25%.
Это при том, что месяц выдался теплым. В некоторые дни температура достигала 17-20 °С. Ко всему прочему, повышение тарифов состоится только в июле.
Краснодартеплоэнерго пояснил, что тарифы остались прежними. Суммы в квитанциях поменялись из-за особенностей начисления зимой.
Так, специалисты учитывали показания общедомовых приборов учета с 25 ноября до 18 декабря, то есть не за полный месяц — всего 23 дня. В квитанциях за январь отражен период с 19 декабря по 22 января — 34 дня.
Также в Краснодартеплоэнерго заявили, что январь был холоднее декабря, и это сказалось на объеме потребленных ресурсов.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ.