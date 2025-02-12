Жители Краснодара получили большие счета за отопление. С чем это связано?

Краснодарский край

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  • © Кадр из фильма «Голова-Ластик» (реж. Дэвид Линч, 1977)
    © Кадр из фильма «Голова-Ластик» (реж. Дэвид Линч, 1977)

Цифры в квитанциях за январь у краснодарцев оказались выше на 25%

В начале февраля жители Краснодара обратили внимание, что в квитанциях за январь увеличилась сумма за отопление. Цифры оказались выше на 25%.

Это при том, что месяц выдался теплым. В некоторые дни температура достигала 17-20 °С. Ко всему прочему, повышение тарифов состоится только в июле.

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Краснодартеплоэнерго пояснил, что тарифы остались прежними. Суммы в квитанциях поменялись из-за особенностей начисления зимой.

Так, специалисты учитывали показания общедомовых приборов учета с 25 ноября до 18 декабря, то есть не за полный месяц — всего 23 дня. В квитанциях за январь отражен период с 19 декабря по 22 января — 34 дня.

Также в Краснодартеплоэнерго заявили, что январь был холоднее декабря, и это сказалось на объеме потребленных ресурсов.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ.

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