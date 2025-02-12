Жители Краснодара получили большие счета за отопление. С чем это связано?

Цифры в квитанциях за январь у краснодарцев оказались выше на 25%

В начале февраля жители Краснодара обратили внимание, что в квитанциях за январь увеличилась сумма за отопление. Цифры оказались выше на 25%.

Это при том, что месяц выдался теплым. В некоторые дни температура достигала 17-20 °С. Ко всему прочему, повышение тарифов состоится только в июле.