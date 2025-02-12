За 2024 год «Ростелеком» охватил оптикой 230 тыс. домохозяйств Краснодарского края
В прошлом году «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом и цифровыми сервисами 230 тыс. домохозяйств Кубани
Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что за 2024 год провайдер подключил к оптическому интернету и цифровым сервисам 230 тыс. домохозяйств Краснодарского края, из них почти 200 тыс. — в частном секторе. Специалисты компании проложили около 10 тыс. км линий связи и построили инфраструктуру в 155 населенных пунктах региона, включая горные и прибрежные.
«Это самый большой результат стройки оптики для нашего филиала. Он достигнут благодаря тому, что «Ростелеком» в Краснодарском крае третий год подряд реализует собственную стратегию развития рынка цифровых услуг в частном секторе. Предыдущий рекорд был достигнут в 2023 году, когда мы построили инфраструктуру для 36 тыс. квартир в многоэтажных домах и 134 тыс. частных домов. Жители малоэтажной Кубани могут теперь подключать быстрый интернет и пользоваться видеонаблюдением, умным домом, смотреть через онлайн-сервисы фильмы в высоком качестве, совершать видеозвонки, стабильно работать в удаленном режиме и при этом экономить всей семьей за счет пакетных тарифов», — рассказала директор по работе с массовым сегментом краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.
Читайте также:
На Кубани оптическая инфраструктура «Ростелекома» охватывает порядка 1,7 млн домохозяйств — 73% от всех в регионе. Провайдер продолжает ее строительство.
«Наше сотрудничество с «Ростелекомом» нацелено на улучшение качества связи и расширение доступа к современным цифровым услугам и сервисам для населения региона. Строительство новых оптоволоконных линий не только повысит скорость интернета, но и создаст условия для реализации цифровых решений в образовании, здравоохранении и бизнесе. Мы уверены, что такая работа позволит значительно улучшить уровень жизни и социальной активности наших граждан. Конечно, прогресс зависит и от самих пользователей, которые каждый день все активнее осваивают современный интернет и умные технологии для работы, учебы и решения социально-экономических задач», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Благодаря реализованному проекту абонентам «Ростелекома» доступны интернет на скорости до 1 Гб/с, интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, облачное видеонаблюдение, образовательная платформа для школьников «Ростелеком Лицей» и подписка «MiXX вместе», в которой собраны 23 цифровых сервиса.
Узнать о подключении к интернету от «Ростелекома» можно на сайте или по телефону: 8 (800) 100-08-00.
Как писали Юга.ру, в декабре «Ростелеком» представил обновленную умную колонку «VK Капсула Про» с «Марусей».