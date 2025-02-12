За 2024 год «Ростелеком» охватил оптикой 230 тыс. домохозяйств Краснодарского края

Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что за 2024 год провайдер подключил к оптическому интернету и цифровым сервисам 230 тыс. домохозяйств Краснодарского края, из них почти 200 тыс. — в частном секторе. Специалисты компании проложили около 10 тыс. км линий связи и построили инфраструктуру в 155 населенных пунктах региона, включая горные и прибрежные.

«Это самый большой результат стройки оптики для нашего филиала. Он достигнут благодаря тому, что «Ростелеком» в Краснодарском крае третий год подряд реализует собственную стратегию развития рынка цифровых услуг в частном секторе. Предыдущий рекорд был достигнут в 2023 году, когда мы построили инфраструктуру для 36 тыс. квартир в многоэтажных домах и 134 тыс. частных домов. Жители малоэтажной Кубани могут теперь подключать быстрый интернет и пользоваться видеонаблюдением, умным домом, смотреть через онлайн-сервисы фильмы в высоком качестве, совершать видеозвонки, стабильно работать в удаленном режиме и при этом экономить всей семьей за счет пакетных тарифов», — рассказала директор по работе с массовым сегментом краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.