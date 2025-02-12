В Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды

Краснодарский край

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  • © Фото Любови Караевой, Юга.ру
    © Фото Любови Караевой, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключении котельной в Фестивальном микрорайоне

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 12 февраля на улице Гаражной, 45 временно отключили котельную. Это связано с проведением технических работ «для улучшения гидравлического режима и обеспечения необходимых расходов теплоносителя».

Власти заявили, что это повысит надежность теплоснабжения у краснодарцев в холодную погоду. 

Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество:

Поэтому с 12:00 до 17:00 отопления и горячей воды не будет по адресам:

  • переулок Ключевской, 11, 25, 35;
  • Брянская, 3;
  • Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;
  • Дзержинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 корп. 2, 12/1, 12/2;
  • Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553;
  • Морская, 3, 11, 11/1, 43 корп. 3, 45 корп. 4, 47 корп. 2, 49;
  • Одесская, 8, 21, 25, 23, 23А, 27;
  • Рашпилевская, 176, 178/1, 180, 201, 205;
  • Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1;
  • Гаражная, 34, 45;
  • проезд Одесский, 4, 4 корп. 1, 6А, 18А;
  • Брянская, 5, 25А;
  • Ведомственная, 5;
  • Бабушкина, 291, 293 лит А1, А2;
  • проезд Ватутина, 4;
  • Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, 11 февраля в центре Краснодара без отопления остались 22 дома и детская больница.

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды
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