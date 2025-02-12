В Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды
Краснодарцев предупредили об отключении котельной в Фестивальном микрорайоне
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 12 февраля на улице Гаражной, 45 временно отключили котельную. Это связано с проведением технических работ «для улучшения гидравлического режима и обеспечения необходимых расходов теплоносителя».
Власти заявили, что это повысит надежность теплоснабжения у краснодарцев в холодную погоду.
Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество:
Поэтому с 12:00 до 17:00 отопления и горячей воды не будет по адресам:
- переулок Ключевской, 11, 25, 35;
- Брянская, 3;
- Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;
- Дзержинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 корп. 2, 12/1, 12/2;
- Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553;
- Морская, 3, 11, 11/1, 43 корп. 3, 45 корп. 4, 47 корп. 2, 49;
- Одесская, 8, 21, 25, 23, 23А, 27;
- Рашпилевская, 176, 178/1, 180, 201, 205;
- Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1;
- Гаражная, 34, 45;
- проезд Одесский, 4, 4 корп. 1, 6А, 18А;
- Брянская, 5, 25А;
- Ведомственная, 5;
- Бабушкина, 291, 293 лит А1, А2;
- проезд Ватутина, 4;
- Офицерская, 36.
Как писали Юга.ру, 11 февраля в центре Краснодара без отопления остались 22 дома и детская больница.
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