В Фестивальном микрорайоне Краснодара более 60 домов остались без отопления и горячей воды

Краснодарцев предупредили об отключении котельной в Фестивальном микрорайоне

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 12 февраля на улице Гаражной, 45 временно отключили котельную. Это связано с проведением технических работ «для улучшения гидравлического режима и обеспечения необходимых расходов теплоносителя».



Власти заявили, что это повысит надежность теплоснабжения у краснодарцев в холодную погоду.

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Поэтому с 12:00 до 17:00 отопления и горячей воды не будет по адресам: переулок Ключевской, 11, 25, 35;

Брянская, 3;

Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;

Дзержинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 корп. 2, 12/1, 12/2;

Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553;

Морская, 3, 11, 11/1, 43 корп. 3, 45 корп. 4, 47 корп. 2, 49;

Одесская, 8, 21, 25, 23, 23А, 27;

Рашпилевская, 176, 178/1, 180, 201, 205;

Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1;

Гаражная, 34, 45;

проезд Одесский, 4, 4 корп. 1, 6А, 18А;

Брянская, 5, 25А;

Ведомственная, 5;

Бабушкина, 291, 293 лит А1, А2;

проезд Ватутина, 4;

Офицерская, 36.