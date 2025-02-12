В небе над Краснодарским краем можно будет наблюдать Снежную Луну. Что это за явление?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото chuttersnap, сайт freepik.com
    © Фото chuttersnap, сайт freepik.com

12 февраля наступит полнолуние, которое называется Снежной Луной

«Известия» сообщили, что 12 февраля в 16:54 по московскому времени в России наступит полнолуние. Спутник будет находиться рядом с самой яркой звездой из созвездия Льва — Регул.

Это явление называют Снежной Луной. Такое имя ему дали коренные жители Северной Америки, где февраль традиционно — самый снежный месяц. Индейские племена называли его Голодной Луной — из-за большого количества снега было трудно охотиться.

Где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы:

Другие названия полнолуния: Расцветающая Луна (Китай), Ледяная Луна (кельты), Костлявая Луна (чероки), Зерновая и Ячменная Луна (Южное полушарие, где в этот период тепло).

Лучше всего наблюдать восход Снежной Луны с местности с открытым видом на восток. Полнолуние будет хорошо видно, если обзору не помешает облачность.

Как писали Юга.ру, летчик-космонавт Иван Вагнер показал горнолыжные курорты Краснодарского края и Северного Кавказа c борта МКС.

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В небе над Краснодарским краем можно будет наблюдать Снежную Луну. Что это за явление?

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