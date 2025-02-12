В небе над Краснодарским краем можно будет наблюдать Снежную Луну. Что это за явление?

«Известия» сообщили, что 12 февраля в 16:54 по московскому времени в России наступит полнолуние. Спутник будет находиться рядом с самой яркой звездой из созвездия Льва — Регул.

Это явление называют Снежной Луной. Такое имя ему дали коренные жители Северной Америки, где февраль традиционно — самый снежный месяц. Индейские племена называли его Голодной Луной — из-за большого количества снега было трудно охотиться.