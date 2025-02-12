Влюбиться в новую вещь. В Краснодаре 14 февраля пройдет гаражная распродажа

Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу в честь Дня святого Валентина (6+)

Посетителей ждет одежда, обувь и аксессуары, предметы интерьера, украшения и многое другое. Гости смогут перекусить и выпить, послушать музыку и сделать памятные снимки с тематической фотозоной.

Что посмотреть в День влюбленных:

«Зовите на свидание ваших вторых половинок или приходите сами, влюбляйтесь в новую вещь и забирайте ее с собой», — приглашают организаторы.

Гаражная распродажа пройдет с 14:00 до 20:00 по улице Зиповской, 5, корпус 33. Вход свободный.