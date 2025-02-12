Влюбиться в новую вещь. В Краснодаре 14 февраля пройдет гаражная распродажа
Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу в честь Дня святого Валентина (6+)
Культурное пространство «Пустое место» анонсировало на 14 февраля гаражную распродажу. Событие приурочили ко Дню святого Валентина.
Посетителей ждет одежда, обувь и аксессуары, предметы интерьера, украшения и многое другое. Гости смогут перекусить и выпить, послушать музыку и сделать памятные снимки с тематической фотозоной.
Что посмотреть в День влюбленных:
«Зовите на свидание ваших вторых половинок или приходите сами, влюбляйтесь в новую вещь и забирайте ее с собой», — приглашают организаторы.
Гаражная распродажа пройдет с 14:00 до 20:00 по улице Зиповской, 5, корпус 33. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в этно-комплексе с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу.