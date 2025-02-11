В центре Краснодара без отопления остались 22 дома и детская больница
11 февраля в Краснодаре отключили котельную по улице Пушкина, 51
11 февраля муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что в центре города отключили котельную по улице Пушкина, 51.
В зону отключения попали дома и детская краевая клиническая больница.
Ночные морозы и сильный ветер:
Теплоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
- улица Коммунаров, 3;
- улица Мира, 53;
- улица Гудимы, 64/2, 21, 32, 34, 64;
- улица Красная, 6 литеры Б, З;
- улица Красноармейская 2, 4/1, 6;
- улица Пушкина, 51, литеры Б, В, 53;
- улица Пушкина/Красноармейская, 47/1;
- улица Советская, 49, 51, 58, 60, 62, 67;
- улица Постовая, 18.
Жителям пообещали восстановить отопление ориентировочно в 17:00.
10 февраля в Краснодаре отключали котельную по улице Гражданской, 4/3. Ресурса не было в четырех многоэтажках.
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