В центре Краснодара без отопления остались 22 дома и детская больница

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

11 февраля в Краснодаре отключили котельную по улице Пушкина, 51

11 февраля муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что в центре города отключили котельную по улице Пушкина, 51.

В зону отключения попали дома и детская краевая клиническая больница. 

Ночные морозы и сильный ветер:

Теплоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • улица Коммунаров, 3;
  • улица Мира, 53;
  • улица Гудимы, 64/2, 21, 32, 34, 64;
  • улица Красная, 6 литеры Б, З;
  • улица Красноармейская 2, 4/1, 6;
  • улица Пушкина, 51, литеры Б, В, 53;
  • улица Пушкина/Красноармейская, 47/1;
  • улица Советская, 49, 51, 58, 60, 62, 67;
  • улица Постовая, 18.

Жителям пообещали восстановить отопление ориентировочно в 17:00.

10 февраля в Краснодаре отключали котельную по улице Гражданской, 4/3. Ресурса не было в четырех многоэтажках. 

Как писали Юга.ру, тысячи жителей Новороссийска остались без электричества из-за норд-оста с порывами до 35 м/с.

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