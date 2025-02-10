Экскурс в японскую культуру. В Краснодаре состоится лекция о романе «Сегун» Джеймса Клавелла

«Сегун» — эпопея, написанная в жанре исторического романа. Повествует о судьбе английского морского штурмана, который первым из своих соотечественников оказался в Японии XVII века. Джеймс Клавелл красочно описывает исторические и политические события того времени.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 16 февраля лекцию «Сегун» Джеймса Клавелла и его экранизации». Встречу проведут филологи Елена Хомухина и Алена Павлова.

Роман дважды экранизировали в формате мини-сериалов — в 1980 и 2024 годах.

«Готовы к предательствам и интригам, наемным убийцам-ниндзя, сверкающим катанам и даже гонке на кораблях? А еще — к целому экскурсу в японскую культуру, где почти за каждым именем скрывается исторический прототип? И даже если вы вообще ничего не смотрели и не читали, все равно приходите. Обещаем, что о Японии точно узнаете много нового», — приглашают организаторы.

Начало лекции в 18:00 по улице Красной, 64 (фотостудия «Ретроградъ»). Стоимость участия 1500 рублей, подробности уточняйте у организаторов.