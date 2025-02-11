В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы. Где нельзя будет проехать?
В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на улицах Гимназической и Красной
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 12 февраля с 6:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской, а с 10:00 до 14:00 — по Красной от Ленина до Карасунской.
Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар»:
Также изменятся маршруты трех автобусов:
- С 6:00 до 14:00 автобусы № 67 и № 106А при движении в сторону Кооперативного рынка отправятся через улицу Мира.
- С 10:00 до 14:00 автобус № 2Е будет ехать по Октябрьской от улицы Мира до Северной, обратно — по тому же маршруту.
Ограничения связаны с реконструкцией финального боя, посвященного дню освобождения Краснодара от фашистских захватчиков.
Власти Краснодара просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
Как писали Юга.ру, 14 февраля в Краснодаре ограничат движение транспорта на улице Гоголя.
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