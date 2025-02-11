В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы. Где нельзя будет проехать?

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 12 февраля с 6:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской, а с 10:00 до 14:00 — по Красной от Ленина до Карасунской.