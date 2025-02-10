Краснодаре 10 февраля планово отключат свет. В списке больше 70 адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключении электричества. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 10 февраля отключат электричество.

С 8:00 до 10:00 света не будет на улице:

  • Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5.

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А с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Красная, 93, 103, 103/А, 105, 162, 166, 168;
  • Длинная, 94;
  • Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147;
  • Пашковская, 71;
  • Новокузнечная, 18;
  • Садовая, 61, 67, 94;
  • Коммунаров, 183/4;
  • Гоголя, 42;
  • переулок Гоголя, 11;
  • Кирова, 199, 230, 234;
  • Демченко, 18;
  • Фадеева, 215, 223, 241, 243;
  • Кривой переулок, 11;
  • Карасунская, 337, 347;
  • Комсомольская, 12;
  • Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б;
  • Мачуги, 9, 19/1;
  • Берлизова, 67, 67/1, 67/3, 88/1, 88/4, 94;
  • Губкина, 87/1, 87/2, 84;
  • Ткачева, 59;
  • Пустовойта, 4/1, 8/4;
  • Безымянный переулок, 3;
  • Академическая, 49, 70;
  • Подсолнечная, 2;
  • Кругликовская, 3/19;
  • Красных Партизан, 4/3;
  • Северная, 712;
  • 3-я Трудовая, 10;
  • 8-я Урожайная, 3;
  • Дорожная, 11;
  • Яблочная, 98;
  • Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
  • Ставропольская, 230, 232/А, 232/Б;
  • Ленина, 73, 90, 90/Б, 103.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.

Как писали Юга.ру, 9 февраля в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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Краснодаре 10 февраля планово отключат свет. В списке больше 70 адресов
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