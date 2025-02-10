Краснодаре 10 февраля планово отключат свет. В списке больше 70 адресов
Краснодарцев предупредили об отключении электричества. Где не будет света?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 10 февраля отключат электричество.
С 8:00 до 10:00 света не будет на улице:
- Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5.
А с 9:00 до 17:00 по адресам:
- Красная, 93, 103, 103/А, 105, 162, 166, 168;
- Длинная, 94;
- Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147;
- Пашковская, 71;
- Новокузнечная, 18;
- Садовая, 61, 67, 94;
- Коммунаров, 183/4;
- Гоголя, 42;
- переулок Гоголя, 11;
- Кирова, 199, 230, 234;
- Демченко, 18;
- Фадеева, 215, 223, 241, 243;
- Кривой переулок, 11;
- Карасунская, 337, 347;
- Комсомольская, 12;
- Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б;
- Мачуги, 9, 19/1;
- Берлизова, 67, 67/1, 67/3, 88/1, 88/4, 94;
- Губкина, 87/1, 87/2, 84;
- Ткачева, 59;
- Пустовойта, 4/1, 8/4;
- Безымянный переулок, 3;
- Академическая, 49, 70;
- Подсолнечная, 2;
- Кругликовская, 3/19;
- Красных Партизан, 4/3;
- Северная, 712;
- 3-я Трудовая, 10;
- 8-я Урожайная, 3;
- Дорожная, 11;
- Яблочная, 98;
- Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
- Ставропольская, 230, 232/А, 232/Б;
- Ленина, 73, 90, 90/Б, 103.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
Как писали Юга.ру, 9 февраля в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии.