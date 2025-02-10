Краснодаре 10 февраля планово отключат свет. В списке больше 70 адресов

Краснодарцев предупредили об отключении электричества. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 10 февраля отключат электричество.



С 8:00 до 10:00 света не будет на улице: Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5.

А с 9:00 до 17:00 по адресам: Красная, 93, 103, 103/А, 105, 162, 166, 168;

Длинная, 94;

Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147;

Пашковская, 71;

Новокузнечная, 18;

Садовая, 61, 67, 94;

Коммунаров, 183/4;

Гоголя, 42;

переулок Гоголя, 11;

Кирова, 199, 230, 234;

Демченко, 18;

Фадеева, 215, 223, 241, 243;

Кривой переулок, 11;

Карасунская, 337, 347;

Комсомольская, 12;

Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б;

Мачуги, 9, 19/1;

Берлизова, 67, 67/1, 67/3, 88/1, 88/4, 94;

Губкина, 87/1, 87/2, 84;

Ткачева, 59;

Пустовойта, 4/1, 8/4;

Безымянный переулок, 3;

Академическая, 49, 70;

Подсолнечная, 2;

Кругликовская, 3/19;

Красных Партизан, 4/3;

Северная, 712;

3-я Трудовая, 10;

8-я Урожайная, 3;

Дорожная, 11;

Яблочная, 98;

Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;

Ставропольская, 230, 232/А, 232/Б;

Ленина, 73, 90, 90/Б, 103. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.