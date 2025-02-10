Ночные морозы и сильный ветер. Узнали, какая погода будет на Кубани в начале рабочей недели
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 10-12 февраля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 10-12 февраля на Кубани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер с порывами 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью — от -8 °С до -3 °С, при прояснении мороз окрепнет до -13 °С. Днем — от -2 °С до 3 °С, в южной половине края воздух прогреется до 7 °С. В горах ночью — до -13 °С, днем — от -6 °С до -1 °С.
На Черноморском побережье осадки не прогнозируют. Порывы ветра могут достигать 23 м/с, 12 февраля ночью — 17-22 м/с, а в Туапсинском районе — 9-14 м/с. Ночью столбик термометра не поднимется выше 2 °С, днем — 3-8 °С.
В Краснодаре также без осадков. Температура воздуха ночью — до -7 °С, днем — 1-3 °С.
Как писали Юга.ру, 6 февраля тысячи жителей Новороссийска остались без электричества из-за норд-оста с порывами до 35 м/с.