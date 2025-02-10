Ночные морозы и сильный ветер. Узнали, какая погода будет на Кубани в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 10-12 февраля на Кубани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер с порывами 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью — от -8 °С до -3 °С, при прояснении мороз окрепнет до -13 °С. Днем — от -2 °С до 3 °С, в южной половине края воздух прогреется до 7 °С. В горах ночью — до -13 °С, днем — от -6 °С до -1 °С.