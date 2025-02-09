Пять населенных пунктов Ставропольского края остались без воды из-за непогоды

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В связи с обледенением приостановили подачу воды в пять населенных пунктов Ставрополья

Телеграм-канал предприятия «Ставрополькрайводоканал» сообщил, что в ночь с 8 по 9 февраля из-за мороза в Большом Ставропольском канале в слое воды образовался мелкий лед. В результате подача ресурса на очистные сооружения снизилась на 60%.

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Специалистам пришлось ограничить подачу воды в пяти населенных пунктах на Ставрополья — Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Предгорном муниципальном округе и Минераловодском городском округе.

Также глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в своем телеграм-канале, что из-за прекращения подачи воды может остановиться работа котельных.

Аварию уже устраняют. Когда жителям вернут ресурс — не известно.

Как писали Юга.ру, 4 февраля снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей.

Водоснабжение ЖКХ Происшествия Пятигорск Ставрополь

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