Пять населенных пунктов Ставропольского края остались без воды из-за непогоды
В связи с обледенением приостановили подачу воды в пять населенных пунктов Ставрополья
Телеграм-канал предприятия «Ставрополькрайводоканал» сообщил, что в ночь с 8 по 9 февраля из-за мороза в Большом Ставропольском канале в слое воды образовался мелкий лед. В результате подача ресурса на очистные сооружения снизилась на 60%.
Специалистам пришлось ограничить подачу воды в пяти населенных пунктах на Ставрополья — Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Предгорном муниципальном округе и Минераловодском городском округе.
Также глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в своем телеграм-канале, что из-за прекращения подачи воды может остановиться работа котельных.
Аварию уже устраняют. Когда жителям вернут ресурс — не известно.
Как писали Юга.ру, 4 февраля снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей.