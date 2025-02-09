Пять населенных пунктов Ставропольского края остались без воды из-за непогоды

В связи с обледенением приостановили подачу воды в пять населенных пунктов Ставрополья

Телеграм-канал предприятия «Ставрополькрайводоканал» сообщил, что в ночь с 8 по 9 февраля из-за мороза в Большом Ставропольском канале в слое воды образовался мелкий лед. В результате подача ресурса на очистные сооружения снизилась на 60%.

Специалистам пришлось ограничить подачу воды в пяти населенных пунктах на Ставрополья — Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Предгорном муниципальном округе и Минераловодском городском округе.



Также глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в своем телеграм-канале, что из-за прекращения подачи воды может остановиться работа котельных.



Аварию уже устраняют. Когда жителям вернут ресурс — не известно.