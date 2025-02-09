Жители 19 улиц Краснодара 9 февраля остались без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 9 февраля в Карасунском округе отключили электричество. В связи повреждением на линии перестали работать 26 трансформаторных подстанций.

Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество:

Без света остались многоэтажки на улицах:

  • 8 Марта;
  • Крайняя;
  • Крупской;
  • Крылатая;
  • Сычевая;
  • Украинская;
  • Юго-Восточная;
  • Бершанской;
  • Дзержинского;
  • Карасунская;
  • Космонавтов;
  • Черноморская;
  • Криничная;
  • Фадеева;
  • Старокорсунская;
  • Восточная;
  • 1 Мая;
  • Ярославского;
  • Запорожская.

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