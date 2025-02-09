Жители 19 улиц Краснодара 9 февраля остались без электричества
В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 9 февраля в Карасунском округе отключили электричество. В связи повреждением на линии перестали работать 26 трансформаторных подстанций.
Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество:
Без света остались многоэтажки на улицах:
- 8 Марта;
- Крайняя;
- Крупской;
- Крылатая;
- Сычевая;
- Украинская;
- Юго-Восточная;
- Бершанской;
- Дзержинского;
- Карасунская;
- Космонавтов;
- Черноморская;
- Криничная;
- Фадеева;
- Старокорсунская;
- Восточная;
- 1 Мая;
- Ярославского;
- Запорожская.
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