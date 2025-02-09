Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар». Они просят не допустить строительство новой дороги

Жители краснодарских ЖК «Перспектива», «Панорама» и «Флотилия» не хотят, чтобы трасса проходила через их дворы

Предыстория: В начале февраля жители трех ЖК, расположенных в районе парка «Краснодар», записали обращение к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину. Они выступают против строительства автотрассы через их дворы. Сейчас там находится дубовая аллея.



По мнению краснодарцев, проект не принесет пользы и не поможет разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую.

7 февраля информационный центр СК России сообщил, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Краснодара о нарушении их прав. Он поставил ситуацию на контроль.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организовали проверку.



Также Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СК Александру Нихаеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении.



Отметим, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на обращение жителей Краснодара пока не отреагировал.