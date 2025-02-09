Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар». Они просят не допустить строительство новой дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Жители краснодарских ЖК «Перспектива», «Панорама» и «Флотилия» не хотят, чтобы трасса проходила через их дворы

Предыстория: В начале февраля жители трех ЖК, расположенных в районе парка «Краснодар», записали обращение к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину. Они выступают против строительства автотрассы через их дворы. Сейчас там находится дубовая аллея. 

По мнению краснодарцев, проект не принесет пользы и не поможет разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую.

7 февраля информационный центр СК России сообщил, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Краснодара о нарушении их прав. Он поставил ситуацию на контроль.

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В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организовали проверку.

Также Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СК Александру Нихаеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Отметим, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на обращение жителей Краснодара пока не отреагировал.

Как писали Юга.ру, краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на улице Дзержинского.

Александр Бастрыкин Город Дороги Краснодар парк «Краснодар» Ремонт дорог Следственный комитет Строительство

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