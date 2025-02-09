В Краснодаре 14 февраля на улице Гоголя ограничат движение транспорта
Нельзя будет проехать на участке от улицы Красноармейской до Красной
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 14 февраля с 6:00 до 15:00 по улице Гоголя ограничат движение транспорта. В это время нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Красной.
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Также этот участок освободят от транспорта, чтобы участники мероприятия могли там припарковаться.
Власти попросили водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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