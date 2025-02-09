В Краснодаре 14 февраля на улице Гоголя ограничат движение транспорта

Нельзя будет проехать на участке от улицы Красноармейской до Красной

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 14 февраля с 6:00 до 15:00 по улице Гоголя ограничат движение транспорта. В это время нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Красной.

В администрации отметили, что ограничение связано с проведением торжественного мероприятия в филармонии имени Пономаренко. Также этот участок освободят от транспорта, чтобы участники мероприятия могли там припарковаться. Власти попросили водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.