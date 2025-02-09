В Краснодаре 14 февраля на улице Гоголя ограничат движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Нельзя будет проехать на участке от улицы Красноармейской до Красной

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 14 февраля с 6:00 до 15:00 по улице Гоголя ограничат движение транспорта. В это время нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Красной.

Читайте также:

В администрации отметили, что ограничение связано с проведением торжественного мероприятия в филармонии имени Пономаренко.

Также этот участок освободят от транспорта, чтобы участники мероприятия могли там припарковаться.

Власти попросили водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Черемушки отремонтируют проезды вдоль домов.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

Новости

В Железноводске благоустроят городское озеро за 20 млн рублей
Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар». Они просят не допустить строительство новой дороги
Жители 19 улиц Краснодара 9 февраля остались без электричества
В Краснодаре 14 февраля на улице Гоголя ограничат движение транспорта
Пять населенных пунктов Ставропольского края остались без воды из-за непогоды
Вышел трейлер мультфильма «Планктон» из вселенной «Губки Боба»

Лента новостей

Реклама на сайте