Аэропорт Сухума принял самолет из Москвы впервые за 30 лет

Абхазия, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Любимый Сочи» https://t.me/love_sochi/39308
    © Скриншот из телеграм-канала «Любимый Сочи» https://t.me/love_sochi/39308

Первый тестовый рейс Москва – Сухум приземлился в столице Абхазии

Предыстория: Сухумский аэропорт планировали открыть к началу курортного сезона 2025 года после реконструкции. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что самолеты будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Первый пробный рейс обещали запустить в 2024 году, но его отменили.

7 февраля «Спутник Абхазия» сообщил, что аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба спустя 30 лет принял первый самолет. Тестовый рейс с пассажирами на борту запустили из Москвы.

Полет совершила региональная авиакомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро».

Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели:

Отмечается, что тестовый рейс в Сухумский аэропорт прошел успешно. Самолет из «Внуково» благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. 

И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что обратным рейсом в Москву улетят два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи.

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.

Воздушную гавань восстанавливают при участии РФ. Соглашение о государственно-частном партнерстве российская и абхазская стороны подписали в ноябре 2023 года.

Как писали Юга.ру, закрытые аэропорты юга России стали массово искать новых сотрудников.

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Аэропорт Сухума принял самолет из Москвы впервые за 30 лет
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