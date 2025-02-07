«Полдня пути между горнолыжками». «Архыз» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи запустили единый ски-пасс

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Туристы смогут посетить горнолыжные курорты Сочи и Карачаево-Черкесии по единому ски-пассу. Сколько он стоит?

6 февраля телеграм-канал «Курорт Красная Поляна» сообщил о запуске единого ски-пасса совместно с горнолыжным курортом «Архыз».

«Впервые на российском туристическом рынке появилось предложение, которое позволит отдохнуть сразу в двух географических точках и покататься на склонах горнолыжных курортов в ЮФО и СКФО за один сезон и при этом не платить дважды за ски-пасс», — приводит цитату пресс-службы «Интерфакс».

По единому ски-пассу туристы смогут кататься на всех трассах днем и вечером, проходить в сноупарки и фрирайд-зоны. 

В Сочи заработал единый ски-пасс:

Именные сезонные ски-пассы стоят 70 тыс. рублей для взрослых и 35 тыс. рублей для детей. Приобрести их можно в кассе одного из курортов.

В комментариях к посту «Курорта Красная Поляна» люди подчеркнули, что между регионами слишком большое растояние:

«Очень «удобно». Полдня пути между горнолыжками».

«Расстояние от Архыза до Красной Поляны 600 км. В чем смысл единого ски-пасса?»

Туристы также интересуются, когда между Красной Поляной и Архызом начнут строить дорогу. Напомним, что этот проект обсуждают с 2022 года. Летом стало известно, что трассу могут проложить в ближайшие десять лет.

Как писали Юга.ру, в Северной Осетии в 2025 году откроется горнолыжный курорт «Мамисон».

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«Полдня пути между горнолыжками». «Архыз» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи запустили единый ски-пасс
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