«Полдня пути между горнолыжками». «Архыз» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи запустили единый ски-пасс
Туристы смогут посетить горнолыжные курорты Сочи и Карачаево-Черкесии по единому ски-пассу. Сколько он стоит?
6 февраля телеграм-канал «Курорт Красная Поляна» сообщил о запуске единого ски-пасса совместно с горнолыжным курортом «Архыз».
«Впервые на российском туристическом рынке появилось предложение, которое позволит отдохнуть сразу в двух географических точках и покататься на склонах горнолыжных курортов в ЮФО и СКФО за один сезон и при этом не платить дважды за ски-пасс», — приводит цитату пресс-службы «Интерфакс».
По единому ски-пассу туристы смогут кататься на всех трассах днем и вечером, проходить в сноупарки и фрирайд-зоны.
В Сочи заработал единый ски-пасс:
Именные сезонные ски-пассы стоят 70 тыс. рублей для взрослых и 35 тыс. рублей для детей. Приобрести их можно в кассе одного из курортов.
В комментариях к посту «Курорта Красная Поляна» люди подчеркнули, что между регионами слишком большое растояние:
«Очень «удобно». Полдня пути между горнолыжками».
«Расстояние от Архыза до Красной Поляны 600 км. В чем смысл единого ски-пасса?»
Туристы также интересуются, когда между Красной Поляной и Архызом начнут строить дорогу. Напомним, что этот проект обсуждают с 2022 года. Летом стало известно, что трассу могут проложить в ближайшие десять лет.
Как писали Юга.ру, в Северной Осетии в 2025 году откроется горнолыжный курорт «Мамисон».