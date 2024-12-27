В Сочи заработал единый ски-пасс. Лыжники и сноубордисты могут кататься на трассах трех курортов по одному билету

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKYa1
Краснодарский край

Распечатать

  • Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Три горных курорта Сочи объединили зоны катания. Владельцам единого ски-паса доступны 173 км подготовленных трасс

«Единый ски-пасс» открывает доступ на трассы сразу трех сочинских горнолыжных курортов: Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Перемещаться между нижними станциями канатных дорог можно на бесплатном автобусе. С 27 декабря 2024-го приобрести единый ски-пасс можно в кассах любого из трех курортов.

На «Роза-Хутор» («Роза Пик») для лыжников и сноубордистов подготовили 105 км трасс, на «Газпром Поляне» («Лаура» и «Альпика») — 38,8 км, а на Красной Поляне («Черная Пирамида») — 30 км. Список трасс, доступных владельцам единого ски-пасса, обновляют ежедневно в соответствии с погодными условиями.

Читайте также:

Гостям предлагают три тарифа единого ски-пасса:

  • Сезонный ски-пасс — на дневное и вечернее катание с 27 декабря 2024-го до завершения зимнего сезона двух курортов из трех (ориентировочно до конца апреля).
  • Дневной ски-пасс — на один день и только на дневное катание с открытия курортов до 16:00 часов.
  • Абонементы на 2–7 дней — на дневное катание с открытия курортов до 16:00 часов. Чем больше дней катания в тарифе, тем больше экономия.

Стоимость сезонного ски-пасса — 81 100 рублей для взрослых и 40 600 для детей. Цена абонементов на дневное катание зависит от даты. 

Подробнее о тарифах единого ски-пасса

Как писали Юга.ру, с 20 по 25 января 2025 года на Курорте Красная Поляна пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA.

Газпром Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Красная Поляна отдых Развлечения Роза Хутор Сноубординг Сочи Экстремальные виды спорта

Новости

В Сочи с начала года туристы заплатили 533,6 млн рублей курортного сбора. Куда направили деньги?
В Краснодаре осудят подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей
В центре Краснодара крупный пожар. Участок улицы Красной перекрыли, автобус №2Е изменил маршрут
Жителей и гостей Новороссийска приглашают на забег Дедов Морозов
Спасенный из разорившегося сафари-парка медведь Винни переехал в Кавказский заповедник
В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?

Лента новостей

Салатная экономия
Вчера, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
25 декабря, 18:25
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Что происходит на побережье Краснодарского края спустя десять дней после крушения танкеров и разлива нефти
Школа, до свидания?
25 декабря, 15:00
Школа, до свидания?
Как устроено семейное образование в Краснодаре

Реклама на сайте