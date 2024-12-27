В Сочи заработал единый ски-пасс. Лыжники и сноубордисты могут кататься на трассах трех курортов по одному билету

Три горных курорта Сочи объединили зоны катания. Владельцам единого ски-паса доступны 173 км подготовленных трасс

«Единый ски-пасс» открывает доступ на трассы сразу трех сочинских горнолыжных курортов: Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Перемещаться между нижними станциями канатных дорог можно на бесплатном автобусе. С 27 декабря 2024-го приобрести единый ски-пасс можно в кассах любого из трех курортов.

На «Роза-Хутор» («Роза Пик») для лыжников и сноубордистов подготовили 105 км трасс, на «Газпром Поляне» («Лаура» и «Альпика») — 38,8 км, а на Красной Поляне («Черная Пирамида») — 30 км. Список трасс, доступных владельцам единого ски-пасса, обновляют ежедневно в соответствии с погодными условиями.

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Гостям предлагают три тарифа единого ски-пасса: Сезонный ски-пасс — на дневное и вечернее катание с 27 декабря 2024-го до завершения зимнего сезона двух курортов из трех (ориентировочно до конца апреля).

— на дневное и вечернее катание с 27 декабря 2024-го до завершения зимнего сезона двух курортов из трех (ориентировочно до конца апреля). Дневной ски-пасс — на один день и только на дневное катание с открытия курортов до 16:00 часов.

— на один день и только на дневное катание с открытия курортов до 16:00 часов. Абонементы на 2–7 дней — на дневное катание с открытия курортов до 16:00 часов. Чем больше дней катания в тарифе, тем больше экономия.

Стоимость сезонного ски-пасса — 81 100 рублей для взрослых и 40 600 для детей. Цена абонементов на дневное катание зависит от даты. Подробнее о тарифах единого ски-пасса