В Краснодарском крае выходные будут холодными и ветренными. Делимся прогнозом

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 8-9 февраля. На Черноморском побережье будет особенно ветрено

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 8-9 февраля на Кубани ожидается переменная облачность, но без осадков. В субботу, 8 февраля, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 25 м/с.



Температура воздуха ночью — от -7 °С до -2 °С, при прояснениях мороз окрепнет до -11 °С. Днем столбик термометра не поднимется выше 3 °С. В горах ночью — от -14 °С до -9 °С, днем — от -8 °С до -3 °С.

На Черноморском побережье также не прогнозируют осадки, однако ветер будет разгоняться до 27 м/с, а в Новороссийске — до 30-32 м/с в сочетании с морозом в -5 °С. Температура воздуха ночью — около 0 °С, днем — от -1 °С до 4 °С, в Туапсинском районе чуть теплее — 4-9 °С.



В Краснодаре выходные тоже будут облачными. Ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — до -5 °С, днем — 1-3 °С.