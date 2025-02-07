В Краснодаре 7 февраля будут отключать электричество. В списке снова много адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 7 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Гагарина, 103, 109, 111-119, 121-129;
  • Тургенева, 107, 113-119, 125, 206;
  • Воровского, 156-166, 162;
  • Фестивальная, 4-10;
  • Поморская, 1-9, 12;
  • Рязанская, 27;
  • Заполярная, 1, 38;
  • Круговая, 4;
  • Зиповская, 12, 14, 26;
  • Московская, 46;
  • Гоголя, 42;
  • Демченко, 20-28, 27-43. 45-99;
  • Комсомольская, 64-82, 73-107;
  • Кирова, 185-197, 201-227, 216-254;
  • Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
  • Кривой переулок, 4;
  • переулок Гоголя, 11;
  • Взлетная, 25-65, 34-66;
  • 1-я Трудовая, 1;
  • 2-я Трудовая, 5-11;
  • 3-я Трудовая, 10, 12-14;
  • 5-я Урожайная, 2;
  • 8-я Урожайная, 1-9, 2-10;
  • 6-я Урожайная 2-10;
  • 7-я Урожайная, 1-9, 2-10;
  • Большевистская, 151-211, 165-165, 166-226, 215, 217-251, 232-266;
  • Осенняя, 1-9, 2-16;
  • Смородиновая, 2-10;
  • Ладожская, 1-9, 2-8;
  • Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;
  • Яблочная, 98;
  • Красная, 162-166, 168;
  • Коммунаров, 179-191, 183/4;
  • Новокузнечная, 8-10, 16-28;
  • Северная, 285-287;
  • Красноармейская, 137-145.

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С 9:00 до 14:30:

  • Пластунская, 16-28, 17-27;
  • Красных Партизан, 1-65, 2, 202, 208-226, 238, 533;
  • 2-й Севастопольский проезд, 11-21, 18-28.

С 9:00 до 15:00 электричество отключат на улицах:

  • Ставропольская, 306-338, 312, 336;
  • Кубанская, 1-45, 2-50, 47-69, 32/3, 32/5, 32/7;
  • Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;
  • Старокубанская, 88-96;
  • Кирпичный переулок, 1-5;;
  • 1-й проезд Айвазовского, 19-37, 20-28, 32-40;
  • 2-й проезд Айвазовского, 23, 25;
  • 2-й Гаражный проезд, 1, 2-14;
  • Бабушкина, 246, 248, 283- 289, 293, 299;
  • Ведомственная, 1-5;
  • Рашпилевская, 181.

А с 9:00 до 12:00:

  • Наримановская, 1;
  • Буковый переулок, 4-32;
  • Буковая, 3-35;
  • Ореховая, 9-25, 16-24.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.

Как писали Юга.ру, 4 февраля снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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