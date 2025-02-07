В Краснодаре 7 февраля будут отключать электричество. В списке снова много адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Где не будет света?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 7 февраля отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Гагарина, 103, 109, 111-119, 121-129;
- Тургенева, 107, 113-119, 125, 206;
- Воровского, 156-166, 162;
- Фестивальная, 4-10;
- Поморская, 1-9, 12;
- Рязанская, 27;
- Заполярная, 1, 38;
- Круговая, 4;
- Зиповская, 12, 14, 26;
- Московская, 46;
- Гоголя, 42;
- Демченко, 20-28, 27-43. 45-99;
- Комсомольская, 64-82, 73-107;
- Кирова, 185-197, 201-227, 216-254;
- Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
- Кривой переулок, 4;
- переулок Гоголя, 11;
- Взлетная, 25-65, 34-66;
- 1-я Трудовая, 1;
- 2-я Трудовая, 5-11;
- 3-я Трудовая, 10, 12-14;
- 5-я Урожайная, 2;
- 8-я Урожайная, 1-9, 2-10;
- 6-я Урожайная 2-10;
- 7-я Урожайная, 1-9, 2-10;
- Большевистская, 151-211, 165-165, 166-226, 215, 217-251, 232-266;
- Осенняя, 1-9, 2-16;
- Смородиновая, 2-10;
- Ладожская, 1-9, 2-8;
- Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;
- Яблочная, 98;
- Красная, 162-166, 168;
- Коммунаров, 179-191, 183/4;
- Новокузнечная, 8-10, 16-28;
- Северная, 285-287;
- Красноармейская, 137-145.
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С 9:00 до 14:30:
- Пластунская, 16-28, 17-27;
- Красных Партизан, 1-65, 2, 202, 208-226, 238, 533;
- 2-й Севастопольский проезд, 11-21, 18-28.
С 9:00 до 15:00 электричество отключат на улицах:
- Ставропольская, 306-338, 312, 336;
- Кубанская, 1-45, 2-50, 47-69, 32/3, 32/5, 32/7;
- Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;
- Старокубанская, 88-96;
- Кирпичный переулок, 1-5;;
- 1-й проезд Айвазовского, 19-37, 20-28, 32-40;
- 2-й проезд Айвазовского, 23, 25;
- 2-й Гаражный проезд, 1, 2-14;
- Бабушкина, 246, 248, 283- 289, 293, 299;
- Ведомственная, 1-5;
- Рашпилевская, 181.
А с 9:00 до 12:00:
- Наримановская, 1;
- Буковый переулок, 4-32;
- Буковая, 3-35;
- Ореховая, 9-25, 16-24.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
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