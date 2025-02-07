В Краснодаре 7 февраля будут отключать электричество. В списке снова много адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 7 февраля отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Гагарина, 103, 109, 111-119, 121-129;

Тургенева, 107, 113-119, 125, 206;

Воровского, 156-166, 162;

Фестивальная, 4-10;

Поморская, 1-9, 12;

Рязанская, 27;

Заполярная, 1, 38;

Круговая, 4;

Зиповская, 12, 14, 26;

Московская, 46;

Гоголя, 42;

Демченко, 20-28, 27-43. 45-99;

Комсомольская, 64-82, 73-107;

Кирова, 185-197, 201-227, 216-254;

Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;

Кривой переулок, 4;

переулок Гоголя, 11;

Взлетная, 25-65, 34-66;

1-я Трудовая, 1;

2-я Трудовая, 5-11;

3-я Трудовая, 10, 12-14;

5-я Урожайная, 2;

8-я Урожайная, 1-9, 2-10;

6-я Урожайная 2-10;

7-я Урожайная, 1-9, 2-10;

Большевистская, 151-211, 165-165, 166-226, 215, 217-251, 232-266;

Осенняя, 1-9, 2-16;

Смородиновая, 2-10;

Ладожская, 1-9, 2-8;

Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;

Яблочная, 98;

Красная, 162-166, 168;

Коммунаров, 179-191, 183/4;

Новокузнечная, 8-10, 16-28;

Северная, 285-287;

Красноармейская, 137-145.

С 9:00 до 14:30: Пластунская, 16-28, 17-27;

Красных Партизан, 1-65, 2, 202, 208-226, 238, 533;

2-й Севастопольский проезд, 11-21, 18-28. С 9:00 до 15:00 электричество отключат на улицах: Ставропольская, 306-338, 312, 336;

Кубанская, 1-45, 2-50, 47-69, 32/3, 32/5, 32/7;

Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;

Старокубанская, 88-96;

Кирпичный переулок, 1-5;;

1-й проезд Айвазовского, 19-37, 20-28, 32-40;

2-й проезд Айвазовского, 23, 25;

2-й Гаражный проезд, 1, 2-14;

Бабушкина, 246, 248, 283- 289, 293, 299;

Ведомственная, 1-5;

Рашпилевская, 181. А с 9:00 до 12:00: Наримановская, 1;

Буковый переулок, 4-32;

Буковая, 3-35;

Ореховая, 9-25, 16-24. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.