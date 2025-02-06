Опасность лавин в горах Кубани и Адыгеи продлится до 9 февраля

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае и Адыгее продлили штормовое предупреждение об опасности схода лавин

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 6 по 9 февраля в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах действуют штормовые предупреждения.

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Спасатели региона рекомендуют:

  • не выходить в горы в снегопад и непогоду;
  • находясь в горах, следить за изменением погоды;
  • выходя в горы, знать места возможного схода лавин;
  • избегать мест возможного схода лавин;
  • не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов;
  • при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;
  • при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;
  • если захлестнуло лавиной, делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
  • когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;
  • определить местоположение тела;
  • сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;
  • кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.

Напомним, что штормовые предупреждения об опасности схода лавин в Краснодарском крае начали публиковать с 11 декабря 2024 года.

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