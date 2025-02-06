Опасность лавин в горах Кубани и Адыгеи продлится до 9 февраля
В Краснодарском крае и Адыгее продлили штормовое предупреждение об опасности схода лавин
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 6 по 9 февраля в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах действуют штормовые предупреждения.
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Спасатели региона рекомендуют:
- не выходить в горы в снегопад и непогоду;
- находясь в горах, следить за изменением погоды;
- выходя в горы, знать места возможного схода лавин;
- избегать мест возможного схода лавин;
- не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов;
- при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;
- при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;
- если захлестнуло лавиной, делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
- когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;
- определить местоположение тела;
- сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;
- кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.
Напомним, что штормовые предупреждения об опасности схода лавин в Краснодарском крае начали публиковать с 11 декабря 2024 года.
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