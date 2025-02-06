В Краснодарском крае в 2024 году объемы розничной продажи алкоголя выросли на 13%

6 февраля в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя сообщили «Деловой газете. Юг», что в 2024 году в Краснодарском крае объем розничной продажи спиртных напитков составил 397 млн литров. Это на 13% больше, чем в 2023 году, когда в регионе реализовали 351,3 млн литров алкоголя.

В 2024 году доля проданного спиртного, произведенного на Кубани, составила 25,7%. Этот показатель за год вырос на 5,5%. В 2023 году в крае продали 96,8 млн литров алкоголя местных производителей.

В регионе производят 14% от общероссийской доли спиртных напитков и около 50% — вина. За прошедший год в регионе произвели 232 млн литров игристых и тихих вин, с 2023 года этот показатель вырос на 10%.