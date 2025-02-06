Тысячи жителей Новороссийска остались без электричества из-за норд-оста с порывами до 35 м/с
6 февраля Новороссийск накрыла непогода. Власти ввели режим повышенной готовности
Телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» сообщил, что 6-7 февраля в Новороссийске ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами 30-35 м/с. По данным ЦГМС, на всем Черноморском побережье пройдут дожди с мокрым снегом.
Прогнозы оправдались, и в связи с непогодой в Новороссийске ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 15:00 6 февраля до 17:00 10 февраля.
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В управлении образования родителям школьников Новороссийска, учащимся во вторую смену, разрешили оставлять детей дома. Однако учебные заведения продолжат работу.
В связи с непогодой в Новороссийске произошло аварийное отключение энергоснабжения. Без света остались: село Борисовка, территория Цемдолина, улицы Рыбацкая, Айвовая, Лимонная, Апельсиновая, Александрийская, Высокая, Благодатная, Севастопольская, Жемчужная, Лейтенанта Никиты Афеничева, Анисовая, проезд Зеркальный, переулки Барбарисовый, Лесистый и Яшмовый.
Напомним, что 6 февраля более 12 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии.
Пользователи соцсетей поделились кадрами последствий непогоды. В Новороссийске норд-ост повалил деревья, светофоры и создал проблемы на дорогах:
Как писали Юга.ру, 4 февраля снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей. Досталось и Кубани.