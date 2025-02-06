Больше 12 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии

Ограничения затронули 14 улиц: Пупко, Вербовой, Волгоградской, Десантников, Григорьева, Котанова, Молодежной, Ахеджака, Пионерской, Удалова, Хворостянского и Южной, проспектов Дзержинского и Ленина.

6 февраля Водоканал Новороссийска сообщил , что из-за неисправности запорной арматуры без воды остались 12,5 тыс. жителей.

На месте работают бригады коммунальщиков, подачу воды обещают восстановить к 17:00. Подвоз питьевой воды осуществляют по заявкам жителей.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — добавили в Водоканале.