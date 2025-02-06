Больше 12 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии
Жители 14 улиц Новороссийска лишились водоснабжения
6 февраля Водоканал Новороссийска сообщил, что из-за неисправности запорной арматуры без воды остались 12,5 тыс. жителей.
Ограничения затронули 14 улиц: Пупко, Вербовой, Волгоградской, Десантников, Григорьева, Котанова, Молодежной, Ахеджака, Пионерской, Удалова, Хворостянского и Южной, проспектов Дзержинского и Ленина.
На месте работают бригады коммунальщиков, подачу воды обещают восстановить к 17:00. Подвоз питьевой воды осуществляют по заявкам жителей.
«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — добавили в Водоканале.
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