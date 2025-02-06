Больше 12 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Жители 14 улиц Новороссийска лишились водоснабжения

6 февраля Водоканал Новороссийска сообщил, что из-за неисправности запорной арматуры без воды остались 12,5 тыс. жителей.

Ограничения затронули 14 улиц: Пупко, Вербовой, Волгоградской, Десантников, Григорьева, Котанова, Молодежной, Ахеджака, Пионерской, Удалова, Хворостянского и Южной, проспектов Дзержинского и Ленина.

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На месте работают бригады коммунальщиков, подачу воды обещают восстановить к 17:00. Подвоз питьевой воды осуществляют по заявкам жителей.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — добавили в Водоканале.

Как писали Юга.ру, снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей. Досталось и Краснодарскому краю.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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