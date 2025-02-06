В Сочи в 2026 году откроют 2 торговых центра. В каких районах?
Инвестиции в строительство объектов превышают 3,5 млрд рублей
6 февраля «РБК Краснодар» сообщил, что в Сочи завершают строительство двух торгово-развлекательных центров. Основной срок ввода объектов в эксплуатацию — 2026 год.
ТРЦ возводят в Центральном и Хостинском районах курорта. Объем инвестиций составляет 3,5 млрд рублей.
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«Данная цифра не конечная, она будет уточнена в сторону увеличения по итогам ввода в эксплуатацию данных объектов. Все планы, намеченные инвесторами, реализуются. По всем объектам получены разрешительные документы и проводятся строительные работы», — говорится в ответе пресс-службы сочинской администрации.
Соглашение о создании ТРЦ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума-2023. На территории площадью 1,8 га разместят офисы продаж, зоны общепита, конференц-зал, магазины, детские игровые зоны, зимний сад, тренажерный зал и спа-комплекс.
Как писали Юга.ру, в Сочи реконструируют пункт пропуска на границе с Абхазией. Это обойдется в 10 млрд рублей.