Роспотребнадзор проверил школьные столовые Кубани и нашел множество нарушений
Управление Роспотребнадзора проверило пищеблоки 735 школ Кубани
3 февраля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство проверило 735 школьных столовых региона. Это почти 60% от всех, работающих на территории Кубани.
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Во всех учебных заведениях специалисты выявили несоблюдение санитарных норм — нарушение режима обработки инвентаря, мытья посуды, использование кухонного инвентаря не по назначению, уборки помещений и ведения производственной документации.
Они исследовали 3,9 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Оценивали калорийность, полноту вложения ингредиентов, качество термической обработки и микробиологические показатели. Специалисты также взяли 1,7 тыс. проб для проверки температуры горячих блюд и 2,2 тыс. проб для контроля массы порций.
Ведомство не уточнило, в каких именно школах обнаружили нарушения. Инспекции продолжатся до окончания учебного года.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара обещают открыть к 1 сентября семь новых школ. Узнать, где они находятся, можно здесь.