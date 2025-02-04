Роспотребнадзор проверил школьные столовые Кубани и нашел множество нарушений

3 февраля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила , что ведомство проверило 735 школьных столовых региона. Это почти 60% от всех, работающих на территории Кубани.

Во всех учебных заведениях специалисты выявили несоблюдение санитарных норм — нарушение режима обработки инвентаря, мытья посуды, использование кухонного инвентаря не по назначению, уборки помещений и ведения производственной документации.



Они исследовали 3,9 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Оценивали калорийность, полноту вложения ингредиентов, качество термической обработки и микробиологические показатели. Специалисты также взяли 1,7 тыс. проб для проверки температуры горячих блюд и 2,2 тыс. проб для контроля массы порций.

Ведомство не уточнило, в каких именно школах обнаружили нарушения. Инспекции продолжатся до окончания учебного года.