С 1 февраля в Краснодарском крае повысились тарифы за проезд большегрузов
В России снова вырос тариф «Платона». Как это отразится на грузоперевозчиках и на населении?
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что с 1 февраля в России повысили тарифы за проезд большегрузов. Размер платы в системе «Платон» составит 3,34 рубля за км пробега. Предыдущий тариф был 3,05 рубля за км пробега, то есть, он вырос примерно на 9,5%.
По данным ведомства, платы индексируют ежегодно с 10 по 20 января. Для расчета используют данные Росстата об изменении потребительских цен за предыдущий год.
«Это закончится разорением транспортных компаний»:
Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев рассказал «РБК», что отрицательно относится к повышению тарифа. Он считает, что добросовестные перевозчики тратят на оплату проезда по государственным трассам большие деньги. В это время недобросовестные компании уклоняются от оплаты из-за несовершенной системы контроля.
По словам Трунаева, сегодня транспортные компании подвергнуты тройному налогообложению. Перевозчики финансируют строительство дорог, оплачивая транспортный налог, акцизы на топливо, а еще и проезд по федеральным трассам.
Также преподаватель кафедры экономики, предпринимательской деятельности и логистики НГУЭУ Сергей Максимов высказал СМИ критическое отношение к индексации тарифа. Ее размер (9,5%) эксперт считает чересчур большим:
«При сегодняшней экономике автомобильных перевозок транспортные организации не смогут просто «растворить» этот рост в своем бюджете, они вынуждены будут повышать общий тариф на перевозку с учетом роста тарифа в системе «Платон».
Он отметил, что в конечном итоге перевозчики будут перекладывать цены на клиентов, а те — на конечных потребителей, в том числе на население.
Напомним, что в середине января перевозчики Краснодарского края пожаловались на большое количество штрафов «Платона». Они считают, что система работает некорректно из-за средств радиозащиты Минобороны и требуют отменить ее до конца СВО.
«Платон» («плата за тонну») — система взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Ее ввели в 2015 году. Бортовое устройство за счет спутниковой связи отслеживает передвижение автомобиля, маршрут, время в пути, скорость и другие параметры.
Перевозчики платят за ущерб, который большегрузы наносят дорогам. На полученные средства государство ремонтирует трассы.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет.