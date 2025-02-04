С 1 февраля в Краснодарском крае повысились тарифы за проезд большегрузов

В России снова вырос тариф «Платона». Как это отразится на грузоперевозчиках и на населении?

Прокуратура Краснодарского края сообщила , что с 1 февраля в России повысили тарифы за проезд большегрузов. Размер платы в системе «Платон» составит 3,34 рубля за км пробега. Предыдущий тариф был 3,05 рубля за км пробега, то есть, он вырос примерно на 9,5%. По данным ведомства, платы индексируют ежегодно с 10 по 20 января. Для расчета используют данные Росстата об изменении потребительских цен за предыдущий год.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев рассказал «РБК», что отрицательно относится к повышению тарифа. Он считает, что добросовестные перевозчики тратят на оплату проезда по государственным трассам большие деньги. В это время недобросовестные компании уклоняются от оплаты из-за несовершенной системы контроля.



По словам Трунаева, сегодня транспортные компании подвергнуты тройному налогообложению. Перевозчики финансируют строительство дорог, оплачивая транспортный налог, акцизы на топливо, а еще и проезд по федеральным трассам.

Также преподаватель кафедры экономики, предпринимательской деятельности и логистики НГУЭУ Сергей Максимов высказал СМИ критическое отношение к индексации тарифа. Ее размер (9,5%) эксперт считает чересчур большим:

«При сегодняшней экономике автомобильных перевозок транспортные организации не смогут просто «растворить» этот рост в своем бюджете, они вынуждены будут повышать общий тариф на перевозку с учетом роста тарифа в системе «Платон».



Он отметил, что в конечном итоге перевозчики будут перекладывать цены на клиентов, а те — на конечных потребителей, в том числе на население.

Напомним, что в середине января перевозчики Краснодарского края пожаловались на большое количество штрафов «Платона». Они считают, что система работает некорректно из-за средств радиозащиты Минобороны и требуют отменить ее до конца СВО.