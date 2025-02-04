Авито запустил новый формат рекламы для продавцов

После нововведения продавцы смогут разместить свой баннер на главной странице Авито. При клике на баннер пользователь попадет в профиль продавца на платформе.

Подключить рекламу профиля могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все рекламные креативы будут автоматически маркировать, а данные — передавать в ЕРИР.

Алгоритмы машинного обучения помогают продавцам работать с целевой аудиторией. Система анализирует интересы и предпочтения пользователя, чтобы показывать баннер лишь тем, кто заинтересован в переходе в профиль продавца.