Авито запустил новый формат рекламы для продавцов

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Авито представил новый профессиональный инструмент для продавцов — «Реклама профиля»

После нововведения продавцы смогут разместить свой баннер на главной странице Авито. При клике на баннер пользователь попадет в профиль продавца на платформе.

Подключить рекламу профиля могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все рекламные креативы будут автоматически маркировать, а данные — передавать в ЕРИР.

Алгоритмы машинного обучения помогают продавцам работать с целевой аудиторией. Система анализирует интересы и предпочтения пользователя, чтобы показывать баннер лишь тем, кто заинтересован в переходе в профиль продавца.

«Реклама профиля — профессиональный инструмент для продавцов, которые хотят получить еще больше продаж, заказов и звонков в дополнение к стандартным инструментам продвижения на Авито. Баннер с рекламой профиля на главной будут ежедневно видеть более 20 млн человек. Ценообразование работает по принципу аукциона — продавцы сами смогут выставлять цену перехода в профиль и настраивать таргетинги, кому будет показана реклама. Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения», — рассказал директор по продукту для профессиональных продавцов Герман Царев.

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Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете и отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку и добавление в избранное объявлений из профиля.

При настройке рекламы продавец получит прогнозы, которые помогут ему более эффективно распределить бюджет и выбрать ставку за переход в профиль. К примеру, в крупных городах, где много продавцов соревнуются за внимание аудитории, стоимость просмотров будет выше по сравнению с малыми городами с меньшим количеством конкурентов.

Как писали Юга.ру, нейросеть очищает поисковую выдачу Авито от искусственно продвинутых объявлений.

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