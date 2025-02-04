Тысяча свечей, женский стендап, танцы: 9 лучших концертов февраля в горах Сочи

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В феврале на курорте «Роза Хутор» пройдут девять концертов. В программе — музыка, стендап, танцы и масштабные шоу (18+)

Февральская афиша порадует гостей курорта яркими событиями — от классической музыки и стендапа до масштабных шоу. Все концерты пройдут в современном многофункциональном зале «Роза Холл».

Музыкально-развлекательный марафон начнется 8 февраля с концерта трио Mons Music. В программе — произведения Вивальди, Чайковского, Пьяццоллы и Гайдна в исполнении скрипки, виолончели и фортепиано.

9 февраля один из самых известных комиков России Павел Воля представит большой стендап. Зрителей ждет искренний рассказ о привычных вещах и фирменный юмор резидента Comedy Club.

10 февраля — вечер женского стендапа с участием Нади Джабраиловой, Маргариты Родниной, Беллы Малу, Елизаветы-Варвары Арановой, Насти Веневитиной и Найки Казиевой. Их выступления обещают искренний, дерзкий и местами провокационный юмор.

«Шутка должна вызывать смех, а не страх»:

15 февраля звучание легендарного саксофона Джона Колтрейна оживет в трибьюте от джазового квартета Юрия Бедрака из Санкт-Петербурга.

16 февраля на сцене «Роза Холл» — Григорий Лепс. В программе — как новые хиты, так и проверенные временем композиции.

19 февраля трио Рустема Хамидуллина представит программу «Классика и современность» с новым прочтением академического джаза.

21 февраля одна из самых популярных групп страны ARTIK&ASTI исполнит хиты «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Гармония», «CO2» и другие.

Что посмотреть в Сочи:

22 февраля гостей ждет шоу Luminary. В свете тысячи свечей зрители отправятся в мир киноклассики, где музыка станет проводником в самые запоминающиеся сцены великих фильмов.

Завершится февральский концертный марафон 24 февраля выступлением победителей шоу «Новые танцы на ТНТ» — DS CREW. Их синхронность, мощная хореография и энергетика создают эффект гипнотического танцевального спектакля.

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