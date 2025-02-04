В Сочи реконструируют пункт пропуска на границе с Абхазией. Это обойдется в 10 млрд рублей

4 февраля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что Росгранстрой ведет подготовительные работы к реконструкции КПП «Адлер» на границе с Абхазией. Подрядчик обустроил строительный городок и снес старый пешеходный погранпереход.

Новый пункт будет иметь 28 полос для движения автомобилей. Его пропускная мощность достигнет 80,5 тыс. человек и 14 тыс. машин в сутки. Это в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта, чем сейчас.