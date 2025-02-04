В Сочи реконструируют пункт пропуска на границе с Абхазией. Это обойдется в 10 млрд рублей
В мэрии Сочи рассказали о реконструкции пограничного перехода в Абхазию
4 февраля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что Росгранстрой ведет подготовительные работы к реконструкции КПП «Адлер» на границе с Абхазией. Подрядчик обустроил строительный городок и снес старый пешеходный погранпереход.
Новый пункт будет иметь 28 полос для движения автомобилей. Его пропускная мощность достигнет 80,5 тыс. человек и 14 тыс. машин в сутки. Это в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта, чем сейчас.
Проект реконструкции проходит Госэкспертизу. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на реконструкцию пункта пропуска выделят больше 10 млрд рублей.
Реализация пройдет в несколько этапов. Первые результаты будут видны уже к началу туристического сезона 2026 года.
Как писали Юга.ру, в Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей.