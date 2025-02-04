В Сочи реконструируют пункт пропуска на границе с Абхазией. Это обойдется в 10 млрд рублей

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В мэрии Сочи рассказали о реконструкции пограничного перехода в Абхазию

4 февраля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что Росгранстрой ведет подготовительные работы к реконструкции КПП «Адлер» на границе с Абхазией. Подрядчик обустроил строительный городок и снес старый пешеходный погранпереход.

Новый пункт будет иметь 28 полос для движения автомобилей. Его пропускная мощность достигнет 80,5 тыс. человек и 14 тыс. машин в сутки. Это в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта, чем сейчас. 

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Проект реконструкции проходит Госэкспертизу. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на реконструкцию пункта пропуска выделят больше 10 млрд рублей.

Реализация пройдет в несколько этапов. Первые результаты будут видны уже к началу туристического сезона 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей.

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