Снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей. Досталось и Кубани
В Ростовской области за ночь выпало рекордное количество снега. Ждать ли осадки в Краснодаре?
В ночь на 4 февраля Ростовскую область накрыл сильный снегопад. Глава Азовского района Александр Палатный сообщил в своем телеграм-канале, что из-за непогоды 30 тыс. жителей 21 населенного пункта остались без электричества.
Врио главы администрации города Александр Скрябин добавил, за ночь в Ростове-на-Дону выпало 20 сантиметров осадков. Он заявил, что для уборки снега задействовали 170 машин и около 700 дворников, однако в комментариях жители массового жалуются на нерасчищенные улицы.
Отметим, что утром ростовчане, спешащие на работу, столкнулись с проблемами из-за сугробов на дорогах. Автобусы не могли подъехать к остановкам, поэтому людям пришлось толпами бежать и запрыгивать в буксующий транспорт. Автомобилисты же часами стояли в пробках.
Показываем кадры из соцсетей:
Из-за заснеженных дорог заторы образовались и на магистралях. На трассе М-4 «Дон» пробка растянулась на 8 километров, а на трассе «Азов-Староминская» произошла массовая авария.
В пресс-службе СКЖД рассказали, что в связи с снегопадом в Ростовской области до двух часов задержались пригородные поезда в Сочи и Крым.
По данным пресс-службы администрации Ростова-на-Дону, из-за мокрого снега упало больше 40 деревьев. В соцсетях сообщили о первом пострадавшем. На улице Таганрогской на мужчину упала большая ветка. Он не смог самостоятельно подняться, на место приехала скорая.
Также ночью 4 февраля снег выпал в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Осадки ударили по Приморско-Ахтарскому, Ейскому, Каневскому и Кущевскому районам.
В регионе 4 февраля синоптики прогнозируют дождь, снег, мокрый снег и гололед. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха днем — от -1 °С до 4 °С. На Черноморском побережье — до 7 °С.
В Краснодаре в ближайшие дни будет облачно, осадков не ожидается. Днем столбик термометра не поднимется выше 4 °С.
Как писали Юга.ру, из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи.