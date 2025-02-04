Вузы и колледжи Краснодарского края стали в 5 раз чаще использовать отечественные онлайн-платформы — аналитики

Аналитики изучили, как часто в учебных заведениях и предприятиях Краснодарского края используют отечественные решения для работы и общения

Как выяснили в МТС, онлайн-сервисы чаще других подключают образовательные учреждения — для проведения онлайн-курсов и вебинаров. В 2024 году учебные заведения и предприятия Кубани встречались онлайн на платформе МТС Линк в пять раз чаще, чем годом ранее.

В образовании чаще всего используют отечественные сервисы видеоконференций. Почти все крупные вузы и колледжи Кубани работают на платформе МТС Линк. За последний год стали активнее подключаться школы и библиотеки, в том числе из районов края, и центры детского отдыха.

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На втором месте по частоте использования — государственные структуры. За год предприятия здравоохранения и промышленности стали подключаться в два раза чаще.

Среди бизнеса активнее всего видеоконференции используют крупные сельхозпроизводители, частные клиники и строительные компании.

На онлайн-встречах жители Кубани стали чаще использовать искусственный интеллект. Например, замену или размытие фона, автоматическую расшифровку и шумоподавление.