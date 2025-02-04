В Краснодаре произошло сразу два крупных пожара. В центре горит историческое здание, а из общежития на Московской эвакуировали 100 человек

Утром в Краснодаре загорелось историческое здание и общежитие. Их уже потушили

4 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в 5:57 в Краснодаре загорелся двухэтажный жилой дом на улице Красной, 77. Спасатели прибыли на место, а в 7:29 локализовали пожар на площади 90 кв. метров.

Через 20 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Из здания эвакуировали 10 человек. В 9:14 пожар полностью потушили.