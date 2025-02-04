В Краснодаре произошло сразу два крупных пожара. В центре горит историческое здание, а из общежития на Московской эвакуировали 100 человек
Утром в Краснодаре загорелось историческое здание и общежитие. Их уже потушили
4 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в 5:57 в Краснодаре загорелся двухэтажный жилой дом на улице Красной, 77. Спасатели прибыли на место, а в 7:29 локализовали пожар на площади 90 кв. метров.
Через 20 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Из здания эвакуировали 10 человек. В 9:14 пожар полностью потушили.
В центре Краснодара горели сразу три ресторана:
Известно, что в строении на Красной, 77 находятся несколько кафе: Cicada, «Тай Дай», «Ванлав». Это здание — объект культурного наследия. Ранее там была фабрика чистки и окрашивания одежды, построенная в конце ХIХ — начале ХХ веков.
Также, по данным «МЦУ Краснодар», 4 февраля стало известно о пожаре в общежитии КубГТУ на улице Московской, 2. Возгорание произошло на пятом этаже на площади 40 кв. метров.
В 8:16 на место прибыли пожарные и эвакуировали из здания 100 человек. В 8:40 возгорание локализовали, а через шесть минут — полностью ликвидировали.
Как писали Юга.ру, 31 января в центре Краснодара горела гостиница «Москва». Из здания эвакуировали больше 50 человек.