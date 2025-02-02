Баскетболист краснодарского «Локо» стал «игроком месяца» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Патрик Миллер © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com
    Патрик Миллер © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com

Единая лига ВТБ признала лучшим баскетболистом января Патрика Миллера из «Локомотива-Кубань»

Впервые в сезоне-2024/25 лучшим игроком месяца в Единой лиге ВТБ стал представитель краснодарского «Локомотива-Кубань» ‒ Патрик Миллер. 32-летний разыгрывающий защитник на протяжении января набирал в среднем 17 очков за матч, делал 7,5 результативные передачи и делал 2,2 перехвата. А команда за этот период одержала четыре победы, в том числе над обоими лидерами чемпионата ‒ ЦСКА и «Зенитом».

В предыдущий раз игрок «Локо» становился «игроком месяца» в декабре 2023-го ‒ это был центровой Андрей Мартюк.

  • Рост 180 см не мешает Патрику Миллеру время от времени забивать сверху © Фёдор Обмайкин для Юга.ру
    Рост 180 см не мешает Патрику Миллеру время от времени забивать сверху © Фёдор Обмайкин для Юга.ру

Саму награду Миллеру вручат 16 февраля на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. На этом мероприятии Патрик будет за команды «Гости», составленную из легионеров. В составе «Хозяев» будет еще три представителя «Локо»: центровой Кирилл Елатонцев, форвард Александр Гудумак, а также главный тренер Андрей Ведищев.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Анапе построят детскую школу тенниса, а в Сочи пройдет турнир ‒ тоже теннисный ‒ все сборы от которого отправят на спасение замазученных птиц.

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