Баскетболист краснодарского «Локо» стал «игроком месяца» в Единой лиге ВТБ

Впервые в сезоне-2024/25 лучшим игроком месяца в Единой лиге ВТБ стал представитель краснодарского «Локомотива-Кубань» ‒ Патрик Миллер. 32-летний разыгрывающий защитник на протяжении января набирал в среднем 17 очков за матч, делал 7,5 результативные передачи и делал 2,2 перехвата. А команда за этот период одержала четыре победы, в том числе над обоими лидерами чемпионата ‒ ЦСКА и «Зенитом».

В предыдущий раз игрок «Локо» становился «игроком месяца» в декабре 2023-го ‒ это был центровой Андрей Мартюк.