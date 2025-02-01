В Сочи пройдет благотворительный теннисный турнир. Собранные деньги направят на спасение птиц
В Сочи 12 февраля состоится турнир по большому теннису
Сочинское географическое общество анонсировало на 9 февраля благотворительный турнир по теннису. Все средства, вырученные от его проведения, пойдут в фонд спасения птиц, обитающих на черноморском побережье.
«Предлагаю объединить усилия и призвать как можно больше людей к участию в спасении пернатых. А сделать это можно через спорт — так мы не только поможем птицам, но и принесем пользу себе», — приглашают организаторы.
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Участники будут играть на трех кортах. Уровень игроков — 2.0-3.5. Также состоится мастер-класс для новичков и тех, кто хочет попробовать свои силы на корте.
Турнир пройдет в парке «Ривьера». Начало в 9:00.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи состоятся всероссийские соревнования по волейболу на снегу.
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