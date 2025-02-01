В Сочи пройдет благотворительный теннисный турнир. Собранные деньги направят на спасение птиц

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи 12 февраля состоится турнир по большому теннису

Сочинское географическое общество анонсировало на 9 февраля благотворительный турнир по теннису. Все средства, вырученные от его проведения, пойдут в фонд спасения птиц, обитающих на черноморском побережье.

«Предлагаю объединить усилия и призвать как можно больше людей к участию в спасении пернатых. А сделать это можно через спорт — так мы не только поможем птицам, но и принесем пользу себе», — приглашают организаторы.

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Участники будут играть на трех кортах. Уровень игроков — 2.0-3.5. Также состоится мастер-класс для новичков и тех, кто хочет попробовать свои силы на корте.

Турнир пройдет в парке «Ривьера». Начало в 9:00.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи состоятся всероссийские соревнования по волейболу на снегу.

Благотворительность Животные Нефть птицы Разлив нефти Сочи Спорт Теннис Экология

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