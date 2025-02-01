В Сочи пройдет благотворительный теннисный турнир. Собранные деньги направят на спасение птиц

Сочинское географическое общество анонсировало на 9 февраля благотворительный турнир по теннису. Все средства, вырученные от его проведения, пойдут в фонд спасения птиц, обитающих на черноморском побережье.

«Предлагаю объединить усилия и призвать как можно больше людей к участию в спасении пернатых. А сделать это можно через спорт — так мы не только поможем птицам, но и принесем пользу себе», — приглашают организаторы.