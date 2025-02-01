Власти Анапы планируют построить парк спорта и теннисную школу
К лету в Анапе откроют школу тенниса для детей, а в 2026 году планируют построить парк спорта
30 января мэрия Анапы сообщила, что в Черноморском парке начали возводить новую детско-юношескую школу тенниса. Спортивный объект находится в микрорайоне «Горгиппия».
Мэр Анапы Василий Швец отметил, что всего в спортшколе будет шесть кортов, дети смогут тренироваться там «к лету». По его словам, сейчас дети ездят на тренировки в теннисную академию «Барс» в Сукко, но это неудобно.
В Сочи пройдет благотворительный теннисный турнир:
Швец также рассказал, что в 2026 году на Анапском шоссе откроется большой парк спорта. В парке оборудуют 20 кортов — шесть крытых и два открытых с местами для зрителей. В спорткомплексе смогут проходить всероссийские соревнования.
Как писали Юга.ру, госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи. Он обошелся в 22,5 млн рублей.