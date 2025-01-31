В Краснодаре 1 февраля пройдут ярмарки выходного дня. Две из них закрыты третью неделю

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в субботу, 1 февраля, с 8:00 до 15:00 в городе пройдут ярмарки выходного дня. Там можно приобрести мясные и молочные продукты, рыбные деликатесы, фрукты и овощи.

Торговые точки заработают по адресам:

Архитектора Ишунина, 7/1;

Уральская, 170/7;

Евдокии Бершанской, 216/1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

проспект Чекистов, 9.

В администрации отметили, что ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 будут закрыты «по техническим причинам». Напомним, что по этим адресам не торгуют с начала 2025 года.