В Краснодаре 1 февраля пройдут ярмарки выходного дня. Две из них закрыты третью неделю

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com

В первую субботу февраля в Краснодаре заработают 10 ярмарок выходного дня

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в субботу, 1 февраля, с 8:00 до 15:00 в городе пройдут ярмарки выходного дня. Там можно приобрести мясные и молочные продукты, рыбные деликатесы, фрукты и овощи. 

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Торговые точки заработают по адресам:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Уральская, 170/7;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9.

В администрации отметили, что ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 будут закрыты «по техническим причинам». Напомним, что по этим адресам не торгуют с начала 2025 года.

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Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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