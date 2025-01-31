В Краснодаре 1 февраля пройдут ярмарки выходного дня. Две из них закрыты третью неделю
В первую субботу февраля в Краснодаре заработают 10 ярмарок выходного дня
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в субботу, 1 февраля, с 8:00 до 15:00 в городе пройдут ярмарки выходного дня. Там можно приобрести мясные и молочные продукты, рыбные деликатесы, фрукты и овощи.
Торговые точки заработают по адресам:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
В администрации отметили, что ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 будут закрыты «по техническим причинам». Напомним, что по этим адресам не торгуют с начала 2025 года.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор начал закрывать магазины «Светофор». Узнали, работают ли они в Краснодаре.
Вчера, 16:10«Пробки как были, так и останутся»
Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского