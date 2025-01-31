Предвесенние вечера: Wink представил кинопремьеры февраля
Онлайн-кинотеатр Wink.ruподелился списком кинопремьер различных жанров — от драмеди до исторического кино
Сразу несколько киноновинок февраля исследовали тему семейных отношений. Например, герои российского комедийного сериала «Семейка» (18+) Сергей (Борис Дергачёв) и Надя (Ольга Дибцева) спустя семнадцать лет брака обращаются к психологу (Вадим Демчог) и пытаются решить свои проблемы. 1 февраля Wink.ru покажет второй сезон сериала.
Южнокорейская дорама «Хороший партнер» (18+) расскажет о буднях специалистов по разводам. Адвокат Ча Ын-гён (Чан На Ра) в одном из дел сталкивается с начинающим юристом, не терпящим несправедливости. Все происходит в тот момент, когда собственный брак адвоката трещит по швам. Сериал будет доступен зрителям Wink.ru 7 февраля.
Герои российской драмы «День недели — любой» (18+) Алексей (Михаил Тройник) и Туся (Евгения Крегжде) прожили всю жизнь вместе. Однажды мужчина знакомится с юной Луизой (Дарья Квасова) и все меняется. Алексей начинает жить двойной жизнь, но ему придется сделать выбор: остаться с больной женой или окунуться в новые отношения. Посмотреть фильм зрители смогут 20 февраля.
В отличие от героев предыдущих историй, в драмеди «Цветы жизни» (16+) педиатр Надя (Анна Банщикова) не спешит оказаться замужем. Днем она скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а вечерами проводит время с барменом. Все меняется, когда погибает ее сестра и оставляет приемную дочь Сашу (Василиса Коростышевская). Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки. Этот сериал Wink.ru начнет показывать 1 февраля.
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6 февраля онлайн-кинотеатр приглашает зрителей посмотреть «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). На этот раз на кону — честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука куда-то исчезла. Спасать положение приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. На неведомых дорожках им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и посостязаться в смекалке с коварным волшебником.
Также зрителей ждут 52 серии приключенческого итальянского мультсериала «Три мушкетера» (6+). Его авторы сделали главных героев романа Александра Дюма девушками. Подруги противостоят любому, кто бросает вызов королю Людовику XIII. Они раскрывают заговоры, сражаются с недругами и одерживают победу над злодеями. Мультсериал будет доступен для зрителей с 1 февраля.
Помимо этого, 20 февраля в онлайн-кинотеатре Wink.ru стартует показ проекта из линейки Wink Originals — сериала об операции по спасению экипажа советского ледокола «Челюскин. Первые» (18+) от продюсера Федора Бондарчука.
Как писали Юга.ру, в сети вышел трейлер тру-крайма «Убийца со счастливым лицом». Узнать дату премьеры можно здесь.