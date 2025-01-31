Предвесенние вечера: Wink представил кинопремьеры февраля

Сразу несколько киноновинок февраля исследовали тему семейных отношений. Например, герои российского комедийного сериала «Семейка» (18+) Сергей (Борис Дергачёв) и Надя (Ольга Дибцева) спустя семнадцать лет брака обращаются к психологу (Вадим Демчог) и пытаются решить свои проблемы. 1 февраля Wink.ru покажет второй сезон сериала.

Южнокорейская дорама «Хороший партнер» (18+) расскажет о буднях специалистов по разводам. Адвокат Ча Ын-гён (Чан На Ра) в одном из дел сталкивается с начинающим юристом, не терпящим несправедливости. Все происходит в тот момент, когда собственный брак адвоката трещит по швам. Сериал будет доступен зрителям Wink.ru 7 февраля.

Герои российской драмы «День недели — любой» (18+) Алексей (Михаил Тройник) и Туся (Евгения Крегжде) прожили всю жизнь вместе. Однажды мужчина знакомится с юной Луизой (Дарья Квасова) и все меняется. Алексей начинает жить двойной жизнь, но ему придется сделать выбор: остаться с больной женой или окунуться в новые отношения. Посмотреть фильм зрители смогут 20 февраля.

В отличие от героев предыдущих историй, в драмеди «Цветы жизни» (16+) педиатр Надя (Анна Банщикова) не спешит оказаться замужем. Днем она скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а вечерами проводит время с барменом. Все меняется, когда погибает ее сестра и оставляет приемную дочь Сашу (Василиса Коростышевская). Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки. Этот сериал Wink.ru начнет показывать 1 февраля.