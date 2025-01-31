Лыжники и сноубордисты из Краснодара рассказали, сколько тратят на снаряжение и как готовятся к сезону

Аналитики узнали у жителей Краснодара, как часто они посещают горнолыжные курорты, на чем предпочитают кататься и как относятся к «оппонентам» по склону

Аналитики Авито выяснили, что горнолыжный отдых нравится 43% опрошенных краснодарцев, большинство предпочитает лыжи, но не испытывает неприязни к сноубордистам. При этом каждый четвертый из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, планирует потратить на экипировку в этом сезоне до 15 000 рублей. Эти и другие тренды обсудили на паблик-токе Авито на курорте «Роза Хутор». Горнолыжный сезон в России в самом разгаре: продажи экипировки для катания в январе выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Ботинки и крепления покупали на 13% чаще, лыжи — на 29% чаще, а лыжные палки — на 46%. Также на 39% выросли продажи сноубордов, и на 31% — защиты и экипировки.

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«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.

На паблик-токе «РозаФеста» на горном курорте «Роза Хутор», Сергей рассказал, что самые популярные бренды сноубордов последних двух лет — Burton, Jones, Nidecker, а лыж — Fisher, HEAD, ATOMIC. На Авито чаще покупают именно новые товары для спорта: 65% против 35% покупок в ресейл-сегменте.

Согласно опросу, при выборе снаряжения жители Краснодара в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность снаряжения (58%), его удобство и комфорт (47%), а также стоимость (39%). Женщины чаще мужчин обращают внимание на рекомендации и отзывы (26% против 19%), а мужчины — на бренд (10% против 8% женщин). Молодежи важнее других возрастных групп дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов, из которых она изготовлена (10%).

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Лыжи или сноуборд Трети (34%) жителей Краснодара больше симпатизируют горные лыжи, а на сноуборде катаются или собираются научиться 21% опрошенных. Примечательно, что только 9% лыжников не любят сноубордистов, а 2% сноубордистов не любят лыжников. Однако 28% не испытывают неприязни к «оппонентам» по склону, из них 10% катаются и на лыжах, и на сноуборде.

43% опрошенных регулярно посещают горнолыжные курорты, причем 11% ездят каждый год, а 13% — еще чаще. Несколько таких поездок за год в основном успевают совершить респонденты 18-24 лет (15%).

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