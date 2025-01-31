В центре Краснодара горит гостиница «Москва». Из здания эвакуировали больше 50 человек

В Краснодаре на улице Красной загорелась крыша гостиницы. На месте работают больше ста пожарных

31 января телеграм-канал «КП Кубань» опубликовал видео с задымлением в центре Краснодара. По кадрам было непонятно, где именно произошло возгорание.

Позже МЦУ Краснодара сообщило, что пожар произошел на крыше гостиницы «Москва» на Красной, 60. Из здания эвакуировали 51 человека.