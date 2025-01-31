В центре Краснодара горит гостиница «Москва». Из здания эвакуировали больше 50 человек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd
    © Скриншоты видео из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd

В Краснодаре на улице Красной загорелась крыша гостиницы. На месте работают больше ста пожарных

31 января телеграм-канал «КП Кубань» опубликовал видео с задымлением в центре Краснодара. По кадрам было непонятно, где именно произошло возгорание.

Позже МЦУ Краснодара сообщило, что пожар произошел на крыше гостиницы «Москва» на Красной, 60. Из здания эвакуировали 51 человека.

Пожар тушат больше ста человек. От РСЧС на месте работает 61 человек и 19 единиц техники, а от МЧС России — 48 человек и 14 спецмашин. Возле здания также стоят машины скорой помощи.

По данным МЦУ, возгорание произошло в вентиляционной шахте.

Как писали Юга.ру, вечером 25 января в центре Краснодара загорелись сразу три ресторана. 19-летнего поджигателя задержали.

Краснодар МЧС Отели Пожары Происшествия

Новости

Туман, дождь и +14 °С тепла. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в первые выходные февраля
В Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи
Туристы стали чаще бронировать туры в Дагестан из-за мазута на побережье Краснодарского края
Минпросвещения предложило вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости. Однако их и не отменяли
В центре Краснодара горит гостиница «Москва». Из здания эвакуировали больше 50 человек
В Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей

Лента новостей

Спорные вопросы в истории кубанского казачества
29 января, 15:20
Спорные вопросы в истории кубанского казачества
От 1917 года до современности
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
Вчера, 18:27 Реклама
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
Где и что есть в горах Сочи
«Пробки как были, так и останутся»
Вчера, 16:10
«Пробки как были, так и останутся»
Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского

Реклама на сайте