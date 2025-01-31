В центре Краснодара горит гостиница «Москва». Из здания эвакуировали больше 50 человек
В Краснодаре на улице Красной загорелась крыша гостиницы. На месте работают больше ста пожарных
31 января телеграм-канал «КП Кубань» опубликовал видео с задымлением в центре Краснодара. По кадрам было непонятно, где именно произошло возгорание.
Позже МЦУ Краснодара сообщило, что пожар произошел на крыше гостиницы «Москва» на Красной, 60. Из здания эвакуировали 51 человека.
Пожар тушат больше ста человек. От РСЧС на месте работает 61 человек и 19 единиц техники, а от МЧС России — 48 человек и 14 спецмашин. Возле здания также стоят машины скорой помощи.
По данным МЦУ, возгорание произошло в вентиляционной шахте.
Как писали Юга.ру, вечером 25 января в центре Краснодара загорелись сразу три ресторана. 19-летнего поджигателя задержали.