Туман, дождь и +14 °С тепла. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в первые выходные февраля

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале февраля. В горах региона будет лавиноопасно

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 1 и 2 февраля на Кубани ожидается переменная облачность. В начале выходных осадков не будет, а в конце возможен дождь. Ночью и утром 1 февраля прогнозируют туман и гололед. Ветер слабый, однако днем 2 февраля порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха в субботу, 1 февраля, ночью — от -4 °С до 1 °С, днем — 4-9 °С, местами воздух прогреется до 14 °С. В воскресенье, 2 февраля, ночью — 0-5 °С, днем — 6-11 °С. В горах ночью мороз до -6 °С, а днем — 1-6 °С.

На Черноморском побережье временами может идти небольшой дождь, утром и днем 2 февраля — умеренный. Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 8-13 °С.



В Краснодаре в выходные осадков не будет. Температура воздуха ночью — от -1 °С до 3 °С, днем — 8-10 °С.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в горах Кубани и Адыгеи выше 2000 метров сохраняется опасность схода лавин. Штормовое предупреждение пролили до 3 февраля.