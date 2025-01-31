В Ставрополе искусственный интеллект помогает врачам диагностировать остеоартроз коленного сустава

В Ставропольской краевой клинической больнице протестировали алгоритм диагностики остеоартроза на базе искусственного интеллекта

Компания СберМедИИ и Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского разработали алгоритм «Рентген коленного сустава». Он помогает врачам принимать решения. Систему испытали в Ставропольской краевой клинической больнице.

Врачи оценивали рентгеновские снимки коленных суставов взрослых пациентов: искали признаки остеоартроза и определяли его стадию. Искусственный интеллект распознавал заболевание с точностью более 90%.

Об актуальности технологии рассказал Евгений Коновалов, врач-травматолог-ортопед высшей категории Ставропольский краевой клинической больницы, главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения Ставропольского края:

«Одна из самых частых причин возникновения боли и ограничения подвижности в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста — это остеоартроз. Заболевание поражает все компоненты сустава. Около 13% взрослого населения России страдает им. С каждым годом число пациентов с этой проблемой будет только расти из-за увеличения продолжительности жизни и распространенности лишнего веса. Модель на базе искусственного интеллекта «Рентген коленного сустава» позволяет не пропустить даже начальные признаки болезни, определить стадию остеоартроза и выбрать наиболее эффективную тактику лечения. Пилотирование алгоритма показало, что сервис можно использовать для получения независимого второго мнения и оценки динамики развития заболевания».

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Генеральный директор СберМедИИ Дмитрий Домарев отметил, что алгоритм помогает врачу в ежедневной практике, а значит, снижает количество случаев хирургического вмешательства. Это приносит положительный экономический эффект для системы здравоохранения и позволяет сохранить высокое качество жизни.

«Ставрополье остаётся одним из ключевых регионов страны, где в партнёрстве со Сбером пилотируются и масштабируются важные для повышения качества жизни цифровые продукты и технологии искусственного интеллекта. Уверен, что совместный пилот СберМедИИ со Ставропольской краевой клинической больницей станет ещё одним важным этапом совместного развития цифровой диагностики», — сказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

«Внедрение высокотехнологичных инструментов диагностики — часть нашей долгосрочной стратегии развития здравоохранения Ставрополья. Результаты работы этой системы оказались сопоставимы с эталонным мнением врача. И мы уверены, что системы машинного зрения станут большими помощниками рентгенологам уже в ближайшем будущем», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.