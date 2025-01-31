Центр, Фестивальный, Гидрострой. Где в Краснодаре 31 января отключат свет?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 31 января отключат электричество.

С 8:00 до 10:00 света не будет по адресам:

  • Кубанонабережная, 146, 248;
  • Кирова, 9;
  • Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1.

А с 9:00 до 15:00:

  • Северная, 44, 56, 62;
  • Бабушкина, 234;
  • Аэродромная, 9, 13;
  • Платиновая, 26;
  • Строительная, 21;
  • Красных Партизан, 218;
  • Рылеева, 360, 360/1.

В дома Туапсе несколько недель не поставляют газ:

С 9:00 до 15:30 ограничат подачу ресурса по улицам:

  • Фурманова, 1;
  • 5-я линия ПРК, 6;
  • Безназванный переулок, 1/4;
  • Ставропольская, 7, 8/1;
  • 1-й проезд Стасова, 100;
  • 2-й проезд Стасова, 101, 107, 113, 113/1;
  • Горького, 147;
  • Седина, 106.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Благоева, 2, 4, 6, 8;
  • Почтовая, 62, 72, 74, 80/3;
  • Мачуги, 68/6, 76, 80;
  • Филатова, 17.

Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля. 

Как писали Юга.ру, в Ейске могут построить атомную электростанцию.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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