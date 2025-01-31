Центр, Фестивальный, Гидрострой. Где в Краснодаре 31 января отключат свет?

В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 31 января отключат электричество.



С 8:00 до 10:00 света не будет по адресам:

Кубанонабережная, 146, 248;

Кирова, 9;

Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1.

А с 9:00 до 15:00: