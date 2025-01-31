Центр, Фестивальный, Гидрострой. Где в Краснодаре 31 января отключат свет?
В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 31 января отключат электричество.
С 8:00 до 10:00 света не будет по адресам:
- Кубанонабережная, 146, 248;
- Кирова, 9;
- Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1.
А с 9:00 до 15:00:
- Северная, 44, 56, 62;
- Бабушкина, 234;
- Аэродромная, 9, 13;
- Платиновая, 26;
- Строительная, 21;
- Красных Партизан, 218;
- Рылеева, 360, 360/1.
В дома Туапсе несколько недель не поставляют газ:
С 9:00 до 15:30 ограничат подачу ресурса по улицам:
- Фурманова, 1;
- 5-я линия ПРК, 6;
- Безназванный переулок, 1/4;
- Ставропольская, 7, 8/1;
- 1-й проезд Стасова, 100;
- 2-й проезд Стасова, 101, 107, 113, 113/1;
- Горького, 147;
- Седина, 106.
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- Благоева, 2, 4, 6, 8;
- Почтовая, 62, 72, 74, 80/3;
- Мачуги, 68/6, 76, 80;
- Филатова, 17.
Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
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