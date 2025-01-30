Сервис Авито поделился советами по поиску работы на платформе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Эксперты Авито Работы рассказали, как упростить поиск вакансий на платформе с помощью инструментов

По данным исследования Авито Работы, 71% россиян ищут работу в интернете. Сервисы по поиску вакансий предлагают пользователям различные инструменты, чтобы соискатели и работодатели могли быстрее найти друг друга.

На Авито Работе эксперты советуют кандидатам использовать фильтры. С ними будет легче отобрать наиболее подходящие предложения. Также обязательно составлять резюме и активно откликаться на вакансии. 

С чего начать поиск вакансий на Авито

Пользователю необходимо перейти в раздел «Авито Работа» с главной страницы сайта или мобильного приложения Авито. Далее нужно выбрать категорию «Ищу работу» и указать желаемую должность или профессию. На этом этапе система выдаст несколько десятков или сотен вакансий, в зависимости от специальности и региона. Место проживания определяется автоматически, но можно выбрать любой город, регион или всю Россию.

Быстрее подобрать подходящие объявления помогают фильтры. Вакансии на Авито Работе можно выбрать по критериям:

  • вид занятости (полная, частичная, временная, стажировка);
  • режим работы или график (фиксированный, сменный, гибкий, вахтовый);
  • размер зарплаты;
  • частота выплат (каждый день, дважды в месяц, раз в неделю);
  • опыт работы.

Также есть дополнительные фильтры «Подработка», «Работа из дома», «С проживанием», «Для студентов», «Для пенсионеров» и другие.

Совет: если выбрать меньше фильтров и не задавать критерии поиска строго, то выбора будет больше. Потенциальные рабочие места можно увидеть на карте.

Сервис Авито Работа предложил заглянуть в 2050 год:

Как оформить резюме

Найти в личном кабинете вкладку «Резюме» и нажать на кнопку «Создать резюме». Сначала система предложит ответить «Кем вы хотите работать?» и вписать название должности.

Форма резюме включает несколько разделов. Помимо ФИО и даты рождения, можно написать о желаемом графике, размере зарплаты, типе занятости, готовности к командировкам и переезду.

HR-специалисты рекомендуют не оставлять пустые строки и заполнить разделы:

  • опыт работы с перечислением названий предыдущих компаний-работодателей, должностей и обязанностей;
  • уровень образования (высшее, средне-специальное, среднее) с указанием учебного заведения и года его окончания;
  • знание языков;
  • информация с упоминанием наличия водительских прав и медицинской книжки;
  • контактная информация (телефон и электронная почта для связи).
  • В разделе «О себе» стоит рассказать о деловых качествах и профессиональных навыках.

Совет: если разместить несколько резюме, то шанс найти работу будет выше. Количество просмотров увеличивается при наличии фото.

Как и когда откликаться на вакансии

После изучения вакансии соискатель может связаться с работодателем через кнопки «Откликнуться» и «Позвонить через Авито». Часто вакансиях указывают предпочтительный способ связи, на что стоит обратить внимание.

Откликаться на вакансии можно без резюме. При этом оставить два-три отклика недостаточно, Шанс попасть на собеседование увеличится, если откликнуться минимум на 10 разных вакансий.

Совет: если откликаться на вакансии, которые не совсем отвечают требованиям, то нужную информацию можно уточнить у работодателя.

Лайфхаки для повышения шансов на трудоустройство:

Оставлять данные о себе. Платформа сохранит данные в личный кабинет и передаст дополнительные сведения работодателю. Их можно отредактировать в любой момент.

Подписаться на уведомления. Так кандидату будут приходить подборки новых вакансий. Чтобы подписаться на уведомления, нужно зайти раздел «Настройки» и нажать на «Уведомления». В категории «Персональные подборки» с помощью бегунка можно выбрать способ получения вакансий: на электронную почту, в мессенджер платформы, через push-уведомления в приложении или смс-сообщения.

Сравнивать вакансий. Под названием каждого приложения есть кнопка «Сравнить». После нажатия на нее, объявление будет появляться в личном кабинете в разделе «Избранное»/«Сравнение». Туда можно поместить до 15 предложений. Определиться с выбором поможет фильтр «Показать только отличия». Также можно добавлять вакансии в подборки и подписаться на работодателей, чтобы узнавать о новых позициях.

Как писали Юга.ру, Авито создал новый сервис для поиска временной работы.

Авито общество Работа Трудоустройство

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