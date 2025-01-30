Сервис Авито поделился советами по поиску работы на платформе
Эксперты Авито Работы рассказали, как упростить поиск вакансий на платформе с помощью инструментов
По данным исследования Авито Работы, 71% россиян ищут работу в интернете. Сервисы по поиску вакансий предлагают пользователям различные инструменты, чтобы соискатели и работодатели могли быстрее найти друг друга.
На Авито Работе эксперты советуют кандидатам использовать фильтры. С ними будет легче отобрать наиболее подходящие предложения. Также обязательно составлять резюме и активно откликаться на вакансии.
С чего начать поиск вакансий на Авито
Пользователю необходимо перейти в раздел «Авито Работа» с главной страницы сайта или мобильного приложения Авито. Далее нужно выбрать категорию «Ищу работу» и указать желаемую должность или профессию. На этом этапе система выдаст несколько десятков или сотен вакансий, в зависимости от специальности и региона. Место проживания определяется автоматически, но можно выбрать любой город, регион или всю Россию.
Быстрее подобрать подходящие объявления помогают фильтры. Вакансии на Авито Работе можно выбрать по критериям:
- вид занятости (полная, частичная, временная, стажировка);
- режим работы или график (фиксированный, сменный, гибкий, вахтовый);
- размер зарплаты;
- частота выплат (каждый день, дважды в месяц, раз в неделю);
- опыт работы.
Также есть дополнительные фильтры «Подработка», «Работа из дома», «С проживанием», «Для студентов», «Для пенсионеров» и другие.
Совет: если выбрать меньше фильтров и не задавать критерии поиска строго, то выбора будет больше. Потенциальные рабочие места можно увидеть на карте.
Сервис Авито Работа предложил заглянуть в 2050 год:
Как оформить резюме
Найти в личном кабинете вкладку «Резюме» и нажать на кнопку «Создать резюме». Сначала система предложит ответить «Кем вы хотите работать?» и вписать название должности.
Форма резюме включает несколько разделов. Помимо ФИО и даты рождения, можно написать о желаемом графике, размере зарплаты, типе занятости, готовности к командировкам и переезду.
HR-специалисты рекомендуют не оставлять пустые строки и заполнить разделы:
- опыт работы с перечислением названий предыдущих компаний-работодателей, должностей и обязанностей;
- уровень образования (высшее, средне-специальное, среднее) с указанием учебного заведения и года его окончания;
- знание языков;
- информация с упоминанием наличия водительских прав и медицинской книжки;
- контактная информация (телефон и электронная почта для связи).
- В разделе «О себе» стоит рассказать о деловых качествах и профессиональных навыках.
Совет: если разместить несколько резюме, то шанс найти работу будет выше. Количество просмотров увеличивается при наличии фото.
Как и когда откликаться на вакансии
После изучения вакансии соискатель может связаться с работодателем через кнопки «Откликнуться» и «Позвонить через Авито». Часто вакансиях указывают предпочтительный способ связи, на что стоит обратить внимание.
Откликаться на вакансии можно без резюме. При этом оставить два-три отклика недостаточно, Шанс попасть на собеседование увеличится, если откликнуться минимум на 10 разных вакансий.
Совет: если откликаться на вакансии, которые не совсем отвечают требованиям, то нужную информацию можно уточнить у работодателя.
Лайфхаки для повышения шансов на трудоустройство:
Оставлять данные о себе. Платформа сохранит данные в личный кабинет и передаст дополнительные сведения работодателю. Их можно отредактировать в любой момент.
Подписаться на уведомления. Так кандидату будут приходить подборки новых вакансий. Чтобы подписаться на уведомления, нужно зайти раздел «Настройки» и нажать на «Уведомления». В категории «Персональные подборки» с помощью бегунка можно выбрать способ получения вакансий: на электронную почту, в мессенджер платформы, через push-уведомления в приложении или смс-сообщения.
Сравнивать вакансий. Под названием каждого приложения есть кнопка «Сравнить». После нажатия на нее, объявление будет появляться в личном кабинете в разделе «Избранное»/«Сравнение». Туда можно поместить до 15 предложений. Определиться с выбором поможет фильтр «Показать только отличия». Также можно добавлять вакансии в подборки и подписаться на работодателей, чтобы узнавать о новых позициях.
Как писали Юга.ру, Авито создал новый сервис для поиска временной работы.