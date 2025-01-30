Сервис Авито поделился советами по поиску работы на платформе

По данным исследования Авито Работы, 71% россиян ищут работу в интернете. Сервисы по поиску вакансий предлагают пользователям различные инструменты, чтобы соискатели и работодатели могли быстрее найти друг друга.



На Авито Работе эксперты советуют кандидатам использовать фильтры. С ними будет легче отобрать наиболее подходящие предложения. Также обязательно составлять резюме и активно откликаться на вакансии.

С чего начать поиск вакансий на Авито

Пользователю необходимо перейти в раздел «Авито Работа» с главной страницы сайта или мобильного приложения Авито. Далее нужно выбрать категорию «Ищу работу» и указать желаемую должность или профессию. На этом этапе система выдаст несколько десятков или сотен вакансий, в зависимости от специальности и региона. Место проживания определяется автоматически, но можно выбрать любой город, регион или всю Россию.



Быстрее подобрать подходящие объявления помогают фильтры. Вакансии на Авито Работе можно выбрать по критериям:

вид занятости (полная, частичная, временная, стажировка);

режим работы или график (фиксированный, сменный, гибкий, вахтовый);

размер зарплаты;

частота выплат (каждый день, дважды в месяц, раз в неделю);

опыт работы.

Также есть дополнительные фильтры «Подработка», «Работа из дома», «С проживанием», «Для студентов», «Для пенсионеров» и другие.