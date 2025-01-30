На юге России расширят производство гибридов подсолнечника

Крупнейший российский банк профинансировал проект по производству собственных гибридов подсолнечника на юге России

Ростовское отделение Сбербанка поддержало проект селекционого центра «Новагрейн» по производству собственных гибридов подсолнечника на юге России. Объём финансирования составил 150 млн рублей.

Цель проекта — создать гибриды для современных технологий возделывания подсолнечника с высокой продуктивностью, полностью отвечающих требованиям природно-климатических условий и производителей сельхозтоваров России.

«Рынок семян в России продолжает меняться: отечественные производители укрепляет свои позиции в области селекции подсолнечника, создавая конкурентоспособные сорта и гибриды. «Новагрейн» играет важную роль в этой работе. Уверен, финансируемый проект сможет внести немаловажный вклад вобеспечении агросектора страны качественными семенами. Сейчас мы также ведём переговоры с руководством компании о финансировании проекта строительства семенного завода на юге, что позволит «Новагрейну» построить замкнутый цикл от селекции до упакованного мешка на собственном оборудовании», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка:Константин Бугрим.

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Компания уже зарегистрировала восемь собственных гибридов подсолнечника, а с помощью финансирования рассчитывает передать на регистрацию ещё четыре. На очереди также гибриды кукурузы.

«Наш центр занимается поиском гибридов, отвечающих требованиям сельхозтоваропроизводителей России. Сегодня в нашем портфеле есть гибриды подсолнечника как для классической технологии возделывания, так и с использованием гербицидов на основе имидазолинонов и трибенурон-метила. Благодаря финансированию Сбера мы смогли расширить селекционную программу и начать производство семян гибридов подсолнечника в 2024 году», — отметил гендиректор АО «Новагрейн» Андрей Воропай.

«Новагрейн» начал заниматься собственной селекцией семян подсолнечника и кукурузы на фоне ухода иностранных семенных компаний с российского рынка. Селекционные работы, размножение родительских линий и производство семян ведется на территории России. Ежегодно компания закладывает больше 20 локаций для испытания образцов кукурузы и подсолнечника в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях. Помимо урожайности образцы оцениваю на содержание масла, устойчивость к болезням и заразихе (рестению-паразиту), влагоотдачу.