Когда грусть становится больше, чем эмоция. В Краснодаре состоится лекция о депрессии
31 января в Краснодаре проведут лекцию об одном из самых распространенных психических расстройств (16+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 31 января лекцию «Депрессия: когда грусть становится больше, чем эмоция».
Программа:
- чем депрессия отличается от обычной грусти;
- как распознать первые признаки;
- как развенчать мифы, которые мешают людям искать помощь;
- какие шаги можно предпринять для самопомощи и когда стоит обратиться к специалисту;
- как поддерживать близкого с депрессией, не усугубляя ситуацию.
Читайте также:
«Лекция будет доступной, поддерживающей и максимально понятной, без лишнего драматизма. Ее цель — помочь увидеть, что депрессия лечится, а забота о психическом здоровье может стать частью жизни каждого», — рассказали организаторы.
Встречу проводит психолог Екатерина Иноземцева.
Начало в 20:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов.