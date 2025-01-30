Когда грусть становится больше, чем эмоция. В Краснодаре состоится лекция о депрессии

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

31 января в Краснодаре проведут лекцию об одном из самых распространенных психических расстройств (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 31 января лекцию «Депрессия: когда грусть становится больше, чем эмоция».

Программа:

  • чем депрессия отличается от обычной грусти;
  • как распознать первые признаки;
  • как развенчать мифы, которые мешают людям искать помощь;
  • какие шаги можно предпринять для самопомощи и когда стоит обратиться к специалисту;
  • как поддерживать близкого с депрессией, не усугубляя ситуацию.

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«Лекция будет доступной, поддерживающей и максимально понятной, без лишнего драматизма. Ее цель — помочь увидеть, что депрессия лечится, а забота о психическом здоровье может стать частью жизни каждого», — рассказали организаторы.

Встречу проводит психолог Екатерина Иноземцева.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов.

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Когда грусть становится больше, чем эмоция. В Краснодаре состоится лекция о депрессии
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