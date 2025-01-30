Когда грусть становится больше, чем эмоция. В Краснодаре состоится лекция о депрессии

31 января в Краснодаре проведут лекцию об одном из самых распространенных психических расстройств (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 31 января лекцию «Депрессия: когда грусть становится больше, чем эмоция».

«Лекция будет доступной, поддерживающей и максимально понятной, без лишнего драматизма. Ее цель — помочь увидеть, что депрессия лечится, а забота о психическом здоровье может стать частью жизни каждого», — рассказали организаторы.

Встречу проводит психолог Екатерина Иноземцева.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.