Онлайн-игры, призы, сообщения от руководителя. Служба безопасности банка раскрыла популярные схемы мошенников в 2024-2025 годах

В службе безопасности Сбера рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества на юге России и Северном Кавказе

Как сообщил Сбер, в прошлом году южная служба безопасности банка помогла почти 400 жителям юга России и Северного Кавказа уберечь от мошенников свыше 1,6 млрд рублей. В сравнении с 2023-м годом сумма спасенных средств южан выросла почти в 11 раз.

В прошлом году основными сценариями обмана стали звонки фейковых сотрудников полиции, ФСБ, сотовых операторов, представителей сферы здравоохранения и служб безопасности банка. Злоумышленники «информировали» о перерасчете пенсии, налоговых задолженностях, сообщали о победе в акциях с крупным призом, предлагали быстрый и высокой доход, заманивая в финансовые пирамиды. Помимо людей пожилого возраста, под влияние мошенников всё чаще стали попадать дети — в онлайн-играх.

Мошенники все чаще принуждают россиян к нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Они убеждают взять кредит или перевести деньги на «безопасный счёт». После получения денег предлагают вернуть похищенное при условии выполнения «задания»: облить зелёнкой сотрудника банка, поджечь пиротехнику в зданиях социальных объектов. В 2024-м году в России произошло около 60 нападений на офисы банка, 6 из них — в южных регионах. Такие правонарушения оперативно раскрывает полиция при активной поддержке сотрудников банка, а совершившие их несут административную и уголовную ответственность.

В 2025-м году схемы злоумышленников принципиально не меняются. Но для большей правдоподобности все активнее используют технологии искусственного интеллекта.

Три самые частые схемы на юге России с начала 2025 года — это хищение аккаунта на госуслугах, общение в мессенджерах от имени руководителя и фальшивые звонки от госведомств или банков.

Все чаще мошенники просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, т.к. уже знают, что крупные онлайн-переводы при нетипичной операции банк остановит до выяснения обстоятельств.