Аналитики назвали самый выгодный автокредит на машины с пробегом в 2024 году
Портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших автокредитов 2024 года на подержанные машины. Продукт банка Уралсиб занял первое место в списке
В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 декабря 2024 года).
Годовой рейтинг составили на базе ежемесячных исследований портала. Эксперты проанализировали текущие параметры продуктов с поправкой на накопленные за год рейтинговые позиции банков.
При ранжировании кредитов учитывали:
- величину минимальной процентной ставки;
- диапазон процентов;
- размеры полной стоимости кредита, первоначального взноса и ежемесячных платежей;
- сумму и срок кредитования;
- стоимость страхования, если оно необходимо для понижения ставки и влияние платной опции на уменьшение процентов;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат.
Уралсиб активно развивает автокредитование. Его объемы в банке по итогам 2024 года выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023-м.
В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, а срок — 10 лет.
Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).
Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, по данным «РИА Новости», в Краснодарском крае лишь 11% семей могут купить и содержать недорогую новую машину.
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