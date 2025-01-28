Аналитики назвали самый выгодный автокредит на машины с пробегом в 2024 году

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Вся Россия

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  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

Портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших автокредитов 2024 года на подержанные машины. Продукт банка Уралсиб занял первое место в списке

В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 декабря 2024 года).

Годовой рейтинг составили на базе ежемесячных исследований портала. Эксперты проанализировали текущие параметры продуктов с поправкой на накопленные за год рейтинговые позиции банков.

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При ранжировании кредитов учитывали:

  • величину минимальной процентной ставки;
  • диапазон процентов;
  • размеры полной стоимости кредита, первоначального взноса и ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • стоимость страхования, если оно необходимо для понижения ставки и влияние платной опции на уменьшение процентов;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат.

Уралсиб активно развивает автокредитование. Его объемы в банке по итогам 2024 года выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023-м. 

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, а срок — 10 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, по данным «РИА Новости», в Краснодарском крае лишь 11% семей могут купить и содержать недорогую новую машину.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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